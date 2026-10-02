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Beşiktaş'ta Italiano'nun yoğun mesaisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, milli arayı Kocaelispor maçı ve zorlu fikstüre hazırlanmak için yoğun şekilde değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 10:15
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Italiano'nun yoğun mesaisi!
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Beşiktaş'ta milli ara, teknik direktör Vincenzo Italiano için önemli bir çalışma fırsatına dönüştü.

Siyah-beyazlı ekipte Kocaelispor maçı öncesinde geçiş oyunu, hücum-savunma dengesi ve dar alan organizasyonları üzerinde yoğunlaşılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan teknik adam, sakat oyuncuların dönüşüyle birlikte artan kadro alternatiflerini de değerlendirerek oyun planını geliştirmeye çalışıyor.

GEÇİŞ OYUNUNA ÖZEL ÇALIŞMA

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarda Italiano'nun planları da öne çıktı.

29 Eylül'deki çalışmada geçiş oyunu ile hücum-savunma organizasyonlarına ağırlık verilirken, antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

30 Eylül'deki idmanda ise 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarım saha şut ve dar alan oyunları gerçekleştirildi.

İtalyan teknik adamın, top kazanıldıktan ve kaybedildikten sonraki reaksiyon hızını artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiği öğrenildi.

ASIL İMTİHAN YOĞUN FİKSTÜRDE

Milli ara, Beşiktaş açısından yalnızca sakat oyuncuların dönüşü için değil, farklı maç senaryolarının test edilmesi açısından da önemli bir hazırlık dönemine dönüştü.

Kocaelispor karşılaşması, Italiano'nun milli ara boyunca üzerinde çalıştığı oyun planını sahaya yansıtacağı ilk ciddi sınav olacak.

Asıl belirleyici süreç ise milli ara sonrasındaki yoğun fikstürde başlayacak. Italiano'nun oyuncu kullanımını ve oyun planını ne ölçüde dengeleyeceği, Beşiktaş'ın bu dönemdeki performansında önemli rol oynayacak.

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