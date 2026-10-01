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Arda Güler: "Benim kaldıramayacağım baskı yok"

A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, Belçika maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında baskı, Courtois ve Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

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calendar 01 Ekim 2026 21:46 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 21:49
Fotoğraf: AA
Arda Güler: 'Benim kaldıramayacağım baskı yok'
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A Milli futbolcu Arda Güler, Belçika maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu, üzerindeki baskıyla ilgili soruya net yanıt verirken takım arkadaşlarına duyduğu güveni de dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "HEPİMİZ BİRBİRİMİZE İNANIYORUZ"

Arda Güler, baskı konusunda, "Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve takım arkadaşlarım bana güveniyor, ben de onlara güveniyorum. Hep beraber mücadele ediyoruz. Hepimiz birbirimize çok inanıyoruz." dedi.

COURTOIS VE MBAPPE AÇIKLAMASI

Thibaut Courtois'nın forma giymeyecek olmasıyla ilgili konuşan Arda, "Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Mbappe hakkında da konuşan milli futbolcu, "Mbappe çok dürüst bir insan, çok iyi bir futbolcu ve dünyanın en iyi futbolcularından biri. Maç sonu biraz sohbet ettik ve formalarımızı değiştirdik." diye konuştu.

"GALİBİYET SERİMİZE BAŞLAYABİLİRİZ"

Son alınan sonuçları da değerlendiren Arda Güler, "Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. İyi şekilde kenetlenip yarın tekrardan birlikte hareket ederek iyi oynayıp, mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz." dedi.

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