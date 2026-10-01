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Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'yı devirdi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, deplasmanda Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 23:40
Fotoğraf: Imago
Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'yı devirdi!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak grupta 3'te 3 yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PORTEKİZ İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Portekiz, 13. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle öne geçti. Danimarka, 23. dakikada Mikkel Damsgaard ile skoru 1-1'e getirdi.

Konuk ekip, 25. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

PORTEKİZ'DEN FARKLI GALİBİYET

Danimarka, 53. dakikada Rasmus Hojlund'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Portekiz'de Vitinha, 67. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

Portekiz, 87. dakikada Joao Felix'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmayınca Portekiz sahadan 4-2 galip ayrıldı.

LEAO 63 DAKİKA SAHADA KALDI

Portekiz'de forma giyen Galatasaraylı Rafael Leao, karşılaşmada 63 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Portekiz puanını 9'a yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Danimarka ise 3 puanda kaldı.

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