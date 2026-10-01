Almanya hata yapmadı: Sırbistan'ı iki golle geçti

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 3. haftasında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.
Almanya, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti ve grupta 3. sırada yer aldı. Sırbistan ise 0 puanla 4. sırada kaldı.
BISCHOF PERDEYİ AÇTI
Almanya, 39. dakikada Tom Bischof'un golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuran Bischof, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.
WIRTZ FARKI İKİYE ÇIKARDI
61. dakikada sahneye Florian Wirtz çıktı. Güzel bir pasla topla buluşan Wirtz, yerden sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Almanya'yı 2-0 öne geçirdi.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Almanya karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Almanya, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti ve grupta 3. sırada yer aldı. Sırbistan ise 0 puanla 4. sırada kaldı.
BISCHOF PERDEYİ AÇTI
Almanya, 39. dakikada Tom Bischof'un golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuran Bischof, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.
WIRTZ FARKI İKİYE ÇIKARDI
61. dakikada sahneye Florian Wirtz çıktı. Güzel bir pasla topla buluşan Wirtz, yerden sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Almanya'yı 2-0 öne geçirdi.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Almanya karşılaşmayı 2-0 kazandı.