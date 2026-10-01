Dün
BİTTİ
İrlanda
2
Avusturya
2
Dün
BİTTİ
Danimarka
2
Portekiz
4
Dün
BİTTİ
Galler
2
Norveç
1
Dün
BİTTİ
Almanya
2
Sırbistan
0
Dün
BİTTİ
Yunanistan
2
Hollanda
2

Almanya hata yapmadı: Sırbistan'ı iki golle geçti

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 3. haftasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Ekim 2026 23:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Almanya hata yapmadı: Sırbistan'ı iki golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 3. haftasında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Almanya, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti ve grupta 3. sırada yer aldı. Sırbistan ise 0 puanla 4. sırada kaldı.

BISCHOF PERDEYİ AÇTI

Almanya, 39. dakikada Tom Bischof'un golüyle öne geçti. Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuran Bischof, meşin yuvarlağı sağ üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

WIRTZ FARKI İKİYE ÇIKARDI

61. dakikada sahneye Florian Wirtz çıktı. Güzel bir pasla topla buluşan Wirtz, yerden sağ alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Almanya'yı 2-0 öne geçirdi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Almanya karşılaşmayı 2-0 kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.