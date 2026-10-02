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Beşiktaş'ta rekabet artıyor

Milli maçların ardından Beşiktaş savunmasında forma rekabeti artacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 09:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta rekabet artıyor
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Beşiktaş'ta lige verilen aranın ardından savunma hattındaki rekabet daha da artacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stoper bölgesindeki alternatiflerin çoğalması teknik direktör Vincenzo Italiano'nun elini güçlendirecek.

Sağ stoperde Emmanuel Agbadou ile Tiago Djalo arasındaki forma rekabeti devam ediyor. Sol stoperde İtalyan hocanın vazgeçilmezi olan Emirhan Topçu, 11 maçın 10'una 11'de başladı ve gösterdiği performansla yeniden A Milli Takım'a çağrıldı.

Bu savaşa Ümit Akdağ da dahil olacak. Henüz resmi karşılaşmaya çıkamayan 22 yaşındaki futbolcunun ekstra çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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