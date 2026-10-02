Beşiktaş'ta rekabet artıyor

Beşiktaş'ta lige verilen aranın ardından savunma hattındaki rekabet daha da artacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stoper bölgesindeki alternatiflerin çoğalması teknik direktör Vincenzo Italiano'nun elini güçlendirecek.
Sağ stoperde Emmanuel Agbadou ile Tiago Djalo arasındaki forma rekabeti devam ediyor. Sol stoperde İtalyan hocanın vazgeçilmezi olan Emirhan Topçu, 11 maçın 10'una 11'de başladı ve gösterdiği performansla yeniden A Milli Takım'a çağrıldı.
Bu savaşa Ümit Akdağ da dahil olacak. Henüz resmi karşılaşmaya çıkamayan 22 yaşındaki futbolcunun ekstra çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Sağ stoperde Emmanuel Agbadou ile Tiago Djalo arasındaki forma rekabeti devam ediyor. Sol stoperde İtalyan hocanın vazgeçilmezi olan Emirhan Topçu, 11 maçın 10'una 11'de başladı ve gösterdiği performansla yeniden A Milli Takım'a çağrıldı.
Bu savaşa Ümit Akdağ da dahil olacak. Henüz resmi karşılaşmaya çıkamayan 22 yaşındaki futbolcunun ekstra çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.