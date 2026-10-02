Beşiktaş'ta savunma gole koşuyor!

Vincenzo Italiano yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Beşiktaş'ta savunma oyuncularının hücuma verdiği katkı dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı takımın Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 haftalık periyotta oynadığı karşılaşmalarda Amir Murillo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz ve Emmanuel Agbadou skor üretimine doğrudan katkı sağladı.
MURILLO ZİRVEDE
Panamalı sağ bek Amir Murillo, iki kulvarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek Beşiktaş'ın en skorer savunma oyuncusu oldu.
RIDVAN'DAN 1 GOL, 2 ASİST
İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun gelişiyle performansını artıran isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz oldu.
25 yaşındaki sol bek, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın ilk golünü kaydederken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris karşılaşmasında da 2 asist yaptı.
EMİRHAN DA SKORA KATKI VERDİ
Başarılı performansının ardından A Milli Takım'dan davet alan Emirhan Topçu, 11 maçta 932 dakika süre aldı.
Emirhan, Erzurumspor FK karşılaşmasında Orkun Kökçü'nün asistinde kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.
Beşiktaş'ta savunma hattının toplam 9 gole direkt katkı vermesi, Italiano'nun takımında farklı bölgelerden skor üretiminin önemli bir parçası oldu.
MURILLO ZİRVEDE
Panamalı sağ bek Amir Murillo, iki kulvarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek Beşiktaş'ın en skorer savunma oyuncusu oldu.
RIDVAN'DAN 1 GOL, 2 ASİST
İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun gelişiyle performansını artıran isimlerden biri de Rıdvan Yılmaz oldu.
25 yaşındaki sol bek, Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın ilk golünü kaydederken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris karşılaşmasında da 2 asist yaptı.
EMİRHAN DA SKORA KATKI VERDİ
Başarılı performansının ardından A Milli Takım'dan davet alan Emirhan Topçu, 11 maçta 932 dakika süre aldı.
Emirhan, Erzurumspor FK karşılaşmasında Orkun Kökçü'nün asistinde kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.
Beşiktaş'ta savunma hattının toplam 9 gole direkt katkı vermesi, Italiano'nun takımında farklı bölgelerden skor üretiminin önemli bir parçası oldu.