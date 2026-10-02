A Milli Takım'da sakatlık: Can Uzun!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olacağı maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sakatlığı bulunan Can Uzun, Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı.
Milli futbolcu, Belçika maçı öncesi Türkiye'de gerçekleştirilen son idmana da ağları olduğu nedeniyle çıkmamıştı.
20 yaşındaki genç futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya ile oynadığımız maçlara ilk 11'de başlamıştı.
Milli futbolcu, Belçika maçı öncesi Türkiye'de gerçekleştirilen son idmana da ağları olduğu nedeniyle çıkmamıştı.
20 yaşındaki genç futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ve İtalya ile oynadığımız maçlara ilk 11'de başlamıştı.