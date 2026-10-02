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Beşiktaş'ta inanılmaz yükseliş: Junior Olaitan!

Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, değerini 8'e katlamayı başardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 08:58
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta inanılmaz yükseliş: Junior Olaitan!
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Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan değerini katlamaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve ortaya koyduğu futbolun yanında, yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çeken isimlerin başında gelen Beninli futbolcunun bu performansı güncel piyasa değerinin de artmasına neden oldu.

12 MİLYON EURO

Göztepe'den siyah-beyazlılara geldiği dönemde değeri 1.5 milyon euro olarak gösterilen Olaitan başarılı futboluyla değerini 12 milyon euroya çıkarmayı başardı.



ITALIANO'NUN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Vincenzo Italiano'nun da ilk 11'indeki değişilmez isimlerin başında gelen 24 yaşındaki orta saha, Göztepe'ye ise 2025-26 sezonunda Grenoble'den 850 bin euro bonservis bedeliyle gelmişti. İzmir ekibindeki performansının ardından birçok takımın dikkatini çekmeyi başaran futbolcuyu siyah-beyazlılar 5 milyon euro ve gelecek satışından %20 pay ile kadrosuna katmıştı.

SERDAL ADALI'NIN MESAJI

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı da Olaitan'ın performansını överken, "Olaitan'ı görüyorsunuz. Hocamız Italiano, 'Onun değeri 50-60 milyon euro olacak' diyor" ifadelerini kullanmıştı.

6 ASİST İLE OYNUYOR

Oyuncunun piyasa değerindeki artış yönetimi de mutlu ederken, bu sezon Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı tümmaçlarda forma giyen Beninli oyuncu 13 karşılaşmanın 12'sine ilk 11'de başladı. 24 yaşındaki oyuncu bu mücadelelerde 6 asist yaptı.  

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