İsmail Kartal'dan Asensio'ya 'Lider sensin' mesajı!

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Marco Asensio, milli ara sonrası Çaykur Rizespor karşılaşmasında yeniden ilk 11'de sahne alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, önceki gün düzenlediği basın toplantısında Asensio'nun Çaykur Rizespor maçında ilk 11'e döneceğini açıklarken, tecrübeli oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
"LİDER SENSİN"
İsmail Kartal'ın Asensio'ya, "Sen bu takımın liderisin. Rize maçında her zamanki gibi sorumluluk alacağından şüphem yok. Bu taraftar ve camia sana her zaman çok güvendi." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Bu sözler karşısında mutlu olan İspanyol yıldızın, teknik direktörüne teşekkür ettiği belirtildi.
HÜCUM GÜCÜ ARTACAK
Fenerbahçe taraftarının önemli beklentilerinden biri olan Asensio'nun dönüşüyle birlikte sarı-lacivertlilerin hücum gücünün daha da artması bekleniyor.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon 7 maçta görev yapan Asensio, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
İspanyol yıldız, Fenerbahçe kariyerinde ise 45 maçta 14 gol ve 15 asist üretti.
"LİDER SENSİN"
İsmail Kartal'ın Asensio'ya, "Sen bu takımın liderisin. Rize maçında her zamanki gibi sorumluluk alacağından şüphem yok. Bu taraftar ve camia sana her zaman çok güvendi." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Bu sözler karşısında mutlu olan İspanyol yıldızın, teknik direktörüne teşekkür ettiği belirtildi.
HÜCUM GÜCÜ ARTACAK
Fenerbahçe taraftarının önemli beklentilerinden biri olan Asensio'nun dönüşüyle birlikte sarı-lacivertlilerin hücum gücünün daha da artması bekleniyor.
İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon 7 maçta görev yapan Asensio, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
İspanyol yıldız, Fenerbahçe kariyerinde ise 45 maçta 14 gol ve 15 asist üretti.