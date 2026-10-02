Orkun Kökçü için flaş iddia!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle sakatlığı bulunan milli futbolcunun, İtalya maçında forma giymesinin ardından ağrılarının arttığı aktarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İĞNE YAPILMASINA İZİN VERİLMEDİ
Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle siyah-beyazlılarda maçlara iğneyle çıktığı belirtildi. Milli takımda ise yıldız futbolcunun karşılaşma öncesinde iğne yapılmasına izin verilmediği ileri sürüldü.
Bu nedenle Orkun'un İtalya karşılaşmasının ardından ciddi ağrılar yaşadığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK
Orkun Kökçü'nün milli takım arasının ardından Beşiktaş'a dönerek Kocaelispor maçında forma giymesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda Orkun'un durumunun önümüzdeki süreçte takip edileceği belirtildi.
Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle siyah-beyazlılarda maçlara iğneyle çıktığı belirtildi. Milli takımda ise yıldız futbolcunun karşılaşma öncesinde iğne yapılmasına izin verilmediği ileri sürüldü.
Bu nedenle Orkun'un İtalya karşılaşmasının ardından ciddi ağrılar yaşadığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNECEK
Orkun Kökçü'nün milli takım arasının ardından Beşiktaş'a dönerek Kocaelispor maçında forma giymesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda Orkun'un durumunun önümüzdeki süreçte takip edileceği belirtildi.