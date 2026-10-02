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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Fenerbahçe'de milli maç arasının ardından rotasyon genişliyor. Teknik direktör İsmail Kartal, 4 Ekim'de sona erecek Mert Hakan Yandaş'ı zorlu fikstürde oynatmayı planlıyor.

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calendar 02 Ekim 2026 11:08
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!
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Fenerbahçe'de cezası 4 Ekim'de sona erecek Mert Hakan Yandaş için teknik direktör İsmail Kartal kapıyı açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tecrübeli futbolcunun çalışmalarından memnun olduğunu belirten Kartal, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim." ifadelerini kullandı.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Mert Hakan'ın dönüşü, bir ayda 6 kritik karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu da genişletecek.  

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