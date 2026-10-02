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Beşiktaş'tan pembe farkındalık!

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu, meme kanserinde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla pembe renge büründü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 12:56
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan pembe farkındalık!
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Beşiktaş'ın siyah-beyazlı mabedi Tüpraş Stadyumu, gece saatlerinde pembe ışıklarla aydınlatıldı.

İstanbul Boğazı'nın kıyısından geçen vatandaşların da dikkatini çeken görüntünün nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PEMBE IŞIKLARIN NEDENİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Kulübü, dünya genelinde ekim ayı boyunca sürdürülen "Pink October" (Pembe Ekim) olarak bilinen Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek amacıyla stadyumunu pembe ışıklarla aydınlattı.

Kanserden korunma ve erken teşhise dikkat çekmek isteyen siyah-beyazlı kulüp, bu özel çalışmayla toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefledi.

"ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Kadın sağlığı konusunda toplumsal bilinci artırmayı amaçlayan bu adımla Beşiktaş, spordan gelen gücünü bir kez daha sosyal sorumluluk projesi için sahaya yansıtmış oldu.

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