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Beşiktaş Kulübünde hafta sonu yoğun geçecek

Beşiktaş Kulübünde hafta sonu, olağan idari ve mali genel kurul ile Serdal Adalı'nın tek aday olacağı seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 10:57 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 11:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Kulübünde hafta sonu yoğun geçecek
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Beşiktaş Kulübü, ekim ayının ilk hafta sonunu yoğun genel kurul gündemleriyle geçirecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpte ilk olarak yarın olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılacak. Pazar günü de mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak olağan idari ve mali genel kurulda Beşiktaş Kulübünün 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki dönemi idari ve mali yönden ibraya sunulacak. Aynı zamanda 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak.

4 Ekim Pazar günü de siyah-beyazlı kongre üyeleri, sandık başına gidecek.

Başkan Serdal Adalı'nın olağanüstü seçim kararı almasının ardından tek başına gireceği seçimde siyah-beyazlı kongre üyeleri, Adalı'nın oluşturduğu yeni yönetim listesini oylayacak.

Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak. 

  

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