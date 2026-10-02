NBA Başkanı Adam Silver, Los Angeles Lakers'ın kontrol hissesini elinde bulunduran Mark Walter'ın kulübü satmaya hazırlandığını öğrendiğinde şaşırdığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lakers'ın satış anlaşmasında belirlenen 12,5 milyar dolarlık değerleme, profesyonel spor kulüpleri için yeni bir rekor oluşturdu.
1 Ekim Perşembe günü Puck'ın "In The Arena" konferansında konuşan Silver, kendisini şaşırtan asıl unsurun satış bedeli değil, Walter'ın Lakers'ı satma kararı olduğunu belirtti.
Mike Vorkunov'un aktardığına göre Silver, şu ifadeleri kullandı:
"İlk şaşkınlığım fiyattan çok, Lakers'ı satmak için bir neden olmasına yönelikti. Elbette Mark Walter'ın karşı karşıya olduğu duruma ilişkin gazetelerden edindiğim bilgiler vardı ama tam bu dönemde takımı satmak üzere olduğunu bilmiyordum."
Walter, Lakers'ın çoğunluk hissesini 2025 yılında o dönem için rekor olan 10 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın almıştı. Ancak yalnızca 14 ay sonra kulübü Josh Kushner ve Bob Iger'a satmak üzere anlaşmaya vardı.
12,5 milyar dolarlık değerlemenin Walter'a, 2025'teki satın alma bedeline kıyasla yaklaşık 2,5 milyar dolarlık fark sağlaması bekleniyor. İşlemin tamamlanması için NBA Yönetim Kurulu'nun onayı gerekiyor.
Sahiplik değişikliği, Jerry Buss'ın kulübü 1979'da satın almasından bu yana Lakers'ta pay sahibi olan Buss ailesini de kapsıyor. Aile, elinde kalan yüzde 17,8'lik hisseyi de satış anlaşmasına dahil etti.
2013 yılından bu yana Lakers'ın NBA nezdindeki temsilcisi olarak görev yapan Jeanie Buss ise kardeşlerinin satışı onaylayan oylamasının geçersiz olduğunu savunarak işlemi mahkemeye taşıdı. Hukuki anlaşmazlık, henüz tamamlanmayan sahiplik değişikliğinin önündeki meselelerden biri olmayı sürdürüyor.
Walter, Lakers'ı satmasının ardından Los Angeles Dodgers ve Los Angeles Sparks'ın sahipliğini koruyacak.
NBA kulübünü satma kararı, finansal hizmetler şirketiyle bağlantılı sigorta kredilerinde çıkar çatışması bulunduğu iddiaları üzerine yürütülen federal soruşturmalar ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) incelemeleri sırasında geldi.
Lakers, 2026-27 sezonuna basketbol tarafında da önemli değişikliklerle girdi. LeBron James, sekiz sezonun ardından kulüpten ayrılarak Philadelphia 76ers ile anlaşırken, Los Angeles kadrosunu Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında yeniden şekillendirdi.
Lakers ayrıca Walker Kessler'ı imza ve takas yoluyla kadrosuna kattı ve oyuncuyla dört yıllık, 129,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Austin Reaves ile de dört yıllık, 180 milyon dolarlık anlaşmaya varıldı.
Los Angeles, 15 yıl aradan sonra ilk kez üst üste iki normal sezonda en az 50 galibiyete ulaşmıştı. Ancak takımın 2026 playoff serüveni, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder'a süpürülmesiyle sona erdi.
1 Ekim Perşembe günü Puck'ın "In The Arena" konferansında konuşan Silver, kendisini şaşırtan asıl unsurun satış bedeli değil, Walter'ın Lakers'ı satma kararı olduğunu belirtti.
Mike Vorkunov'un aktardığına göre Silver, şu ifadeleri kullandı:
"İlk şaşkınlığım fiyattan çok, Lakers'ı satmak için bir neden olmasına yönelikti. Elbette Mark Walter'ın karşı karşıya olduğu duruma ilişkin gazetelerden edindiğim bilgiler vardı ama tam bu dönemde takımı satmak üzere olduğunu bilmiyordum."
Walter, Lakers'ın çoğunluk hissesini 2025 yılında o dönem için rekor olan 10 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın almıştı. Ancak yalnızca 14 ay sonra kulübü Josh Kushner ve Bob Iger'a satmak üzere anlaşmaya vardı.
12,5 milyar dolarlık değerlemenin Walter'a, 2025'teki satın alma bedeline kıyasla yaklaşık 2,5 milyar dolarlık fark sağlaması bekleniyor. İşlemin tamamlanması için NBA Yönetim Kurulu'nun onayı gerekiyor.
Sahiplik değişikliği, Jerry Buss'ın kulübü 1979'da satın almasından bu yana Lakers'ta pay sahibi olan Buss ailesini de kapsıyor. Aile, elinde kalan yüzde 17,8'lik hisseyi de satış anlaşmasına dahil etti.
2013 yılından bu yana Lakers'ın NBA nezdindeki temsilcisi olarak görev yapan Jeanie Buss ise kardeşlerinin satışı onaylayan oylamasının geçersiz olduğunu savunarak işlemi mahkemeye taşıdı. Hukuki anlaşmazlık, henüz tamamlanmayan sahiplik değişikliğinin önündeki meselelerden biri olmayı sürdürüyor.
Walter, Lakers'ı satmasının ardından Los Angeles Dodgers ve Los Angeles Sparks'ın sahipliğini koruyacak.
NBA kulübünü satma kararı, finansal hizmetler şirketiyle bağlantılı sigorta kredilerinde çıkar çatışması bulunduğu iddiaları üzerine yürütülen federal soruşturmalar ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) incelemeleri sırasında geldi.
Lakers, 2026-27 sezonuna basketbol tarafında da önemli değişikliklerle girdi. LeBron James, sekiz sezonun ardından kulüpten ayrılarak Philadelphia 76ers ile anlaşırken, Los Angeles kadrosunu Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında yeniden şekillendirdi.
Lakers ayrıca Walker Kessler'ı imza ve takas yoluyla kadrosuna kattı ve oyuncuyla dört yıllık, 129,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Austin Reaves ile de dört yıllık, 180 milyon dolarlık anlaşmaya varıldı.
Los Angeles, 15 yıl aradan sonra ilk kez üst üste iki normal sezonda en az 50 galibiyete ulaşmıştı. Ancak takımın 2026 playoff serüveni, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder'a süpürülmesiyle sona erdi.