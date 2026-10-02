Anadolu Efes'te Mike James şoku: 7-9 ay yok

Anadolu Efes'te Mike James'in sakatlığının ardından parkelere dönüş süresi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dün oynanan Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanarak parkeden sedyeyle ayrılan Mike James'e aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı.
7-9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Anadolu Efes, tecrübeli oyuncunun 7-9 ay parkelerden uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Mike James'in ameliyatının Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
36 yaşındaki oyuncu, sezon başında Anadolu Efes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
7-9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Anadolu Efes, tecrübeli oyuncunun 7-9 ay parkelerden uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Mike James'in ameliyatının Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.
36 yaşındaki oyuncu, sezon başında Anadolu Efes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.