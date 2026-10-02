Bugün
21:45
Ukrayna
Kuzey İrlanda
Bugün
21:45
Macaristan
Gürcistan
Bugün
21:45
Fransa
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Türkiye
Bugün
BİTTİ
Kazakistan
1
Moldova
2
CANLI
65'
Güney Kıbrıs
2
Ermenistan
0
CANLI
64'
Letonya
0
Karadağ
2

Anadolu Efes'te Mike James şoku: 7-9 ay yok

Anadolu Efes, Kızılyıldız maçında sakatlanan Mike James'in aşil tendonu onarımı ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncunun tedavi sürecinin seyrine göre 7-9 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 19:57 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 20:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes'te Mike James şoku: 7-9 ay yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Anadolu Efes'te Mike James'in sakatlığının ardından parkelere dönüş süresi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dün oynanan Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanarak parkeden sedyeyle ayrılan Mike James'e aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı.

7-9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Anadolu Efes, tecrübeli oyuncunun 7-9 ay parkelerden uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Mike James'in ameliyatının Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

36 yaşındaki oyuncu, sezon başında Anadolu Efes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.