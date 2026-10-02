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Inter'de Hakan Çalhanoğlu için geri dönüş hazırlığı

Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, takımla antrenmanlara başladı. İtalyan ekibi, milli futbolcuyu Parma maçına yetiştirmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 15:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'de Hakan Çalhanoğlu için geri dönüş hazırlığı
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Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, geri dönüş hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sports'ta yer alan habere göre, milli futbolcu, sakatlığı sonrası bugün (2 Ekim Cuma) takımla antrenmanlara başladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun pazartesi günüyle birlikte takımla antrenmanlara devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu 10 Ekim'de Parma'ya karşı oynanacak maça yetiştirmek istiyor.

Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 kez fileleri havalandırdı.

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