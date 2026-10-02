Inter'de Hakan Çalhanoğlu için geri dönüş hazırlığı

Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, geri dönüş hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports'ta yer alan habere göre, milli futbolcu, sakatlığı sonrası bugün (2 Ekim Cuma) takımla antrenmanlara başladı.
Hakan Çalhanoğlu'nun pazartesi günüyle birlikte takımla antrenmanlara devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu 10 Ekim'de Parma'ya karşı oynanacak maça yetiştirmek istiyor.
Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 kez fileleri havalandırdı.
Hakan Çalhanoğlu'nun pazartesi günüyle birlikte takımla antrenmanlara devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu 10 Ekim'de Parma'ya karşı oynanacak maça yetiştirmek istiyor.
Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 kez fileleri havalandırdı.