CANLI: Beşiktaş - Barcelona

Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP: (2.ÇEYREK)
BEŞİKTAŞ: 17
BARCELONA: 25
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
CANLI TAKİP: (2.ÇEYREK)
BEŞİKTAŞ: 17
BARCELONA: 25
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!