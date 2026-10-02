Bugün
21:45
Ukrayna
Kuzey İrlanda
Bugün
21:45
Macaristan
Gürcistan
Bugün
21:45
Fransa
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Türkiye
Bugün
BİTTİ
Kazakistan
1
Moldova
2
CANLI
65'
Güney Kıbrıs
2
Ermenistan
0
CANLI
64'
Letonya
0
Karadağ
2

CANLI: Beşiktaş - Barcelona

Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 20:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Beşiktaş - Barcelona
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI TAKİP: (2.ÇEYREK)

BEŞİKTAŞ: 17

BARCELONA: 25

SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.