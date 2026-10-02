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Bünyamin Gezer'den MHK başkanlığı teklifine ret!

Eski hakem Bünyamin Gezer, kendisine yapılan MHK başkanlığı teklifini reddetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 16:15 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 16:32
Haber: Sporx.com
Bünyamin Gezer'den MHK başkanlığı teklifine ret!
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Bünyamin Gezer'den MHK başkanlığı teklifine ret!
TFF, mevcut MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemler dosyasında gözaltına alınmasının ardından kurul başkanlığı için arayışlara başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin MHK başkanlığı için teklif götürdüğü isimlerden biri eski hakem Bünyamin Gezer oldu. TFF, Gezer'e MHK başkanlığı teklifini götürdü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, eski hakem Bünyamin Gezer, MHK başkanlığı teklifini kabul etmedi.

BÜNYAMİN GEZER KİMDİR?

Bünyamin Gezer (d. 9 Aralık 1972, Amasya), Türk eski hakem ve polis memuru. 2011 yılında hakemliği bırakmıştır. Bir dönem amatör kümede kalecilik yapmıştır. Hakemlik kariyeri sonrasında Merkez Hakem Kurulunda çalışmıştır. Halen köşe yazarlığı ve futbol yorumculuğu yapmaktadır.  

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