Rio Ferdinand'dan Ronaldo'ya destek

Portekiz Milli Takımı'nın kampından ayrılmasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Rio Ferdinand'dan destek geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manchester United'da Ronaldo ile birlikte forma giyen Ferdinand, "Cristiano Ronaldo'dan önce Portekiz neredeydi, ne başarmışlardı? Kazanmayı bırakın, turnuva finallerine bile katılmayı başaramamışlardı. Beni rahatsız eden şey, pek çok insanın onu son 3-4 yıla dayanarak yargılaması. Ronaldo, hangi ligde olursa olsun, yaşına göre hala muazzam istatistikler sergiliyor." diye konuştu.
Ronaldo'nun kariyerinin her aşamasının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ferdinand, "Bence pek çok kişi geriye dönmeli, Juventus dönemine dönmeli ve oraya bakmalı, Manchester United ve Real Madrid dönemlerine bakmalı. Sanki tek bir kariyer içinde üç ayrı dünya klası kariyer var gibi." dedi.
Ronaldo'nun kariyerinin her aşamasının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ferdinand, "Bence pek çok kişi geriye dönmeli, Juventus dönemine dönmeli ve oraya bakmalı, Manchester United ve Real Madrid dönemlerine bakmalı. Sanki tek bir kariyer içinde üç ayrı dünya klası kariyer var gibi." dedi.