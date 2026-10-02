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Galatasaray MCT Technic ligde ilk mağlubiyetini aldı!

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Karşıyaka'ya 78-71 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 21:21 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026 23:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic ligde ilk mağlubiyetini aldı!
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KARŞIYAKA UZATMADA KAZANDI

Uzatma dakikalarında üstünlüğü ele geçiren Karşıyaka, karşılaşmadan 78-71 galip ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki ikinci maçında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Karşıyaka: Weber 3, Munford 5, Kelly 9, Yavuz Gültekin 7, Enoch 14, Muhaymin Mustafa 7, Starks 11, El-amin 18, Hakan Sayılı, Munson 4

Galatasaray MCT Technic: Şehmus Hazer 13, Metu 6, Ballo 13, Ivanovic 7, Pierre 11, Robinson, Nikolic 7, Can Korkmaz 5, Smailagic 9, Efe Şekeroğlu, Buğrahan Tuncer

1.Periyot: 18-13

Devre: 35-34

3.Periyot: 50-48

Normal Süre: 65-65

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