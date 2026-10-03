Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İskoçya
Bugün
21:45
İsviçre
Slovenya
Bugün
19:00
Hırvatistan
İngiltere
Bugün
21:45
İspanya
Çekya
Bugün
16:00
Finlandiya
Arnavutluk
Bugün
19:00
Beyaz Rusya
San Marino
Bugün
19:00
Estonya
Lüksemburg
Bugün
19:00
İzlanda
Bulgaristan

TFF'den "geçici" ve "yeni" MHK için açıklama

TFF, MHK ile ilgili açıklama yaptı ve hakem atamalarını yapacak isimleri duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 14:15 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 14:21
Haber: Sporx.com
TFF'den 'geçici' ve 'yeni' MHK için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (7)
Google News
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan gelişmelerin ardından yeni MHK oluşturulana kadar hakem atamalarını gerçekleştirecek isimleri açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

YENİ MHK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Federasyon, söz konusu gelişmelerin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Yeni kurulun atama süreci tamamlanana kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarını mevcut kuruldan beş isim yapacak.

ATAMALARI BU İSİMLER YAPACAK

TFF'nin açıklamasına göre hakem atamaları; MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.