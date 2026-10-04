Alaettin Ekici: 'Elimden geleni yaptım!'

Fenerbahçe, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan hazırlık maçında Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede forma giyen genç oyuncu Alaettin Ekici, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "HOCAMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Kendisine verilen şansı değerlendirmeye çalıştığını belirten Alaettin Ekici, "Bu maçta bana şans veren hocama çok teşekkür ederim. Elimden geleni en iyisini yapmaya çalıştım. Ağabeylerim de çok destek oldu. İyi de bir performans sergiledim." dedi.
"GÜZEL BİR SKORLA KAZANDIK"
Takım olarak galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten genç futbolcu, "Güzel bir skorla maçı kazandık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"HEP ARKAMIZDA OLDULAR"
Taraftarlara da teşekkür eden Alaettin Ekici, "Bu yağmurlu ve soğuk havada taraftarlarımız bizi ilk dakikadan itibaren desteklediler. Hep arkamızda oldukları için onlara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
Kendisine verilen şansı değerlendirmeye çalıştığını belirten Alaettin Ekici, "Bu maçta bana şans veren hocama çok teşekkür ederim. Elimden geleni en iyisini yapmaya çalıştım. Ağabeylerim de çok destek oldu. İyi de bir performans sergiledim." dedi.
"GÜZEL BİR SKORLA KAZANDIK"
Takım olarak galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten genç futbolcu, "Güzel bir skorla maçı kazandık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"HEP ARKAMIZDA OLDULAR"
Taraftarlara da teşekkür eden Alaettin Ekici, "Bu yağmurlu ve soğuk havada taraftarlarımız bizi ilk dakikadan itibaren desteklediler. Hep arkamızda oldukları için onlara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.