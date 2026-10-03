Fenerbahçe, Azerbaycan'da Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçının ardından ev sahibi kulübe ve kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

FENERBAHÇE'DEN AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜR





Sarı-lacivertli kulüp, iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak Turan Tovuz Başkanı Ehtiram Guliyev, yönetim kurulu ve Azerbaycan halkına teşekkürlerini iletti.





TARAFTARLARA ÖZEL TEŞEKKÜR





Fenerbahçe ayrıca Azerbaycan'da takımı yalnız bırakmayan taraftarlarına da teşekkür ederek, desteklerinin her an hissedildiğini belirtti.





"İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİZ"





Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"İki kardeş ülkenin güçlü bağlarını bir kez daha hissettiğimiz Azerbaycan'da bulunduğumuz süre boyunca bizleri büyük bir sevgi ve misafirperverlikle ağırlayan Turan Tovuz Başkanı Ehtiram Guliyev'e, Yönetim Kurulu'na ve Can Azerbaycan halkına şükranlarımızı sunuyoruz.



Çubuklu'yu yalnız bırakmayan, sevgisini ve desteğini her an yanımızda hissettiren Azerbaycan'daki taraftarlarımıza ve takımımızı desteklemek için Azerbaycan'a gelen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler.



İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz!"



