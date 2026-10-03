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Manaj'ın golü Arnavutluk'a yetmedi!

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya, 10 kişi kalan Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 17:57
Fotoğraf: Imago
Manaj'ın golü Arnavutluk'a yetmedi!
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Finlandiya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Finlandiya 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ARNAVUTLUK ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 4. dakikasında Arnavutluk, Sivasspor forması giyen Rey Manaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Manaj'ın golünde asist geçen sezon Beşiktaş forması giyen Kristjan Asllani'den geldi.

Arnavutluk'ta Etrit Berisha, 22. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

FİNLANDİYA GERİ DÖNDÜ

Finlandiya, 26. dakikada Leo Walta'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

İKİNCİ YARIDA WALTA YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Finlandiya, 71. dakikada Leo Walta'nın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Finlandiya sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TANIDIK İSİMLER SAHADA

Arnavutluk'ta Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve takımının tek golünü kaydetti. Manaj'ın golünde asist yapan  Kristjan Asllani, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Trabzonspor'un Arnavut 10 numarası Ernest Muçi de karşılaşmada 65 dakika sahada kaldı.

Kayserispor forması giyen Arnavut golcü Taulant Seferi ise mücadelede yedek kulübesinde yer aldı.

Bu sonuçla Finlandiya puanını 7'ye yükseltirken, Arnavutluk 6 puanda kaldı.

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