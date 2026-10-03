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Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cameron Payne'i duyurdu

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cameron Payne'i transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cameron Payne'i duyurdu
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Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Cameron Payne'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mavi-beyazlı takım, EuroLeague'in 3. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile oynanan maçta aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan ABD'li yıldız oyuncu Mike James'in boşluğunu Payne ile doldurdu.

Kulübün açıklamasında, uzun yıllar Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 32 yaşındaki şutör oyun kurucuyla 2026-27 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sırbistan temsilcisi Partizan ile kariyerinde ilk kez geçen sezon Avrupa'da oynayan Cameron Payne, EuroLeague'deki 10 maçta 12,4 sayı, 3,9 asist ve 2,3 ribauntluk performans sergiledi.

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