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Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da, Beşiktaş Kongre Üyesi Kazım Yiğit Yurteri'nin ihraç oylaması sırasında salon karıştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 13:44
Haber: Sporx.com
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
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Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Genel Kurul'da Beşiktaş Kongre Üyesi Kazım Yiğit Yurteri'nin ihraç oylaması yapıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OYLAMA SIRASINDA SALON KARIŞTI

Yapılan oylamanın ardından Beşiktaş Genel Kurul Divan Başkanlığı, ihraç kararının oy çokluğuyla kabul edildiğini bildirdi. Bunun ardından ihraç kararını kabul etmeyenler karara itiraz etti. Grup, Divan Başkanlığının oylama sırasında sayım yapmadığını savundu. Salonda tansiyon yükseldi.

YENİDEN OYLAMA YAPILDI

Beşiktaş Genel Kurul Divan Başkanlığı, tartışmayı sona erdirmek için oylamanın yeniden yapılacağını açıkladı. Bu kez kameralar salona döndü ve büyük ekrandan herkese yansıtıldı. Yapılan ikinci oylamanın ardından Kazım Yiğit Yurteri ihraç edildi.

NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Kazım Yiğit Yurteri, sert eleştirileri ve hakaret iddiaları nedeniyle Beşiktaş Kongre Üyeliğinden ihraç edildi.

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