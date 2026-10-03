EuroLeague'de üçüncü haftanın MVP'si Elijah Bryant

EuroLeague'de üçüncü hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Hapoel IBI forması giyen Elijah Bryant oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyonun açıklamasına göre Hapoel IBI'nin, Real Madrid'i 102-98 yendiği maçta 22 sayı, 13 ribaunt, 7 asistle oynayan Bryant, haftanın MVP'si seçildi.
ABD'li basketbolcu, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinde ise 5. kez haftanın MVP'si ödülüne layık görüldü.
ABD'li basketbolcu, bu sezon üst üste ikinci, kariyerinde ise 5. kez haftanın MVP'si ödülüne layık görüldü.