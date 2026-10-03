Aleksey Batrakov için Rusya'dan mesaj!

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Valeriy Karpin, Rusya dışında forma giyen futbolcularla ilgili gelen soruya cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karpin, "Yurt dışında forma giyen Rus futbolcuların bu tercihlerini destekliyor musunuz?" sorusunun ardından, "Rus futbolcuların bu seviyede oynamasından dolayı sevinç ve gurur duyuyorum. Miranchuk, Golovin ve Safonov, seviyelerini giderek yükseltiyor ve fark yaratıyorlar." dedi.
Karpin, yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atan Aleksey Batrakov için de, "Batrakov'un Galatasaray'da kendine yer bulmasını ve gelişmesini umuyoruz." sözlerini sarf etti.
21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray'a transferinden sonra sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.
Karpin, yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atan Aleksey Batrakov için de, "Batrakov'un Galatasaray'da kendine yer bulmasını ve gelişmesini umuyoruz." sözlerini sarf etti.
21 yaşındaki Batrakov, Galatasaray'a transferinden sonra sarı-kırmızılılarda 5 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.