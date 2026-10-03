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TSYD Kupası'nda kazanan Keçiörengücü!

TSYD Kupası finalinde Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 21:18 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 21:21
Fotoğraf: AA
TSYD Kupası'nda kazanan Keçiörengücü!
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59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Keçtaş Ankara Keçiörengücü kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eryaman Stadı'nda karşılaşmada iki başkent kulübü karşı karşıya geldi.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretemedi ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

KEÇİÖRENGÜCÜ SON DAKİKADA KAZANDI

İkinci yarıda da dengeli geçen mücadelede Keçiörengücü, aradığı golü karşılaşmanın son dakikasında buldu.

90. dakikada Halil Can Ayan, Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek TSYD Kupası'nı kazandı.

KEÇİÖRENGÜCÜ İLK KUPASINI KAZANDI

Keçiörengücü, bu sonuçla 59. TSYD Ankara Kupası'nda ilk kez zafere ulaştı.

Şampiyon olan takıma kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, ikinciye ise kupasını TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.

 

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