TSYD Kupası'nda kazanan Keçiörengücü!

59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Keçtaş Ankara Keçiörengücü kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eryaman Stadı'nda karşılaşmada iki başkent kulübü karşı karşıya geldi.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretemedi ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
KEÇİÖRENGÜCÜ SON DAKİKADA KAZANDI
İkinci yarıda da dengeli geçen mücadelede Keçiörengücü, aradığı golü karşılaşmanın son dakikasında buldu.
90. dakikada Halil Can Ayan, Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek TSYD Kupası'nı kazandı.
KEÇİÖRENGÜCÜ İLK KUPASINI KAZANDI
Keçiörengücü, bu sonuçla 59. TSYD Ankara Kupası'nda ilk kez zafere ulaştı.
Şampiyon olan takıma kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, ikinciye ise kupasını TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretemedi ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.
KEÇİÖRENGÜCÜ SON DAKİKADA KAZANDI
İkinci yarıda da dengeli geçen mücadelede Keçiörengücü, aradığı golü karşılaşmanın son dakikasında buldu.
90. dakikada Halil Can Ayan, Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek TSYD Kupası'nı kazandı.
KEÇİÖRENGÜCÜ İLK KUPASINI KAZANDI
Keçiörengücü, bu sonuçla 59. TSYD Ankara Kupası'nda ilk kez zafere ulaştı.
Şampiyon olan takıma kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, ikinciye ise kupasını TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.