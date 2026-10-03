Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İskoçya
Bugün
21:45
İsviçre
Slovenya
Bugün
BİTTİ
Hırvatistan
0
İngiltere
7
Bugün
21:45
İspanya
Çekya
Bugün
BİTTİ
Finlandiya
2
Arnavutluk
1
Bugün
BİTTİ
Beyaz Rusya
4
San Marino
0
Bugün
BİTTİ
Estonya
1
Lüksemburg
0
Bugün
BİTTİ
İzlanda
3
Bulgaristan
0

Yukatel Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: "Galibiyet değerli"

Yukatel Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, TOFAŞ karşısında aldıkları 101-87'lik galibiyetin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 20:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yukatel Denizli Basket Başantrenörü Zafer Aktaş: 'Galibiyet değerli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında sahasında TOFAŞ'ı 101-87 mağlup eden Yukatel Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, rakip karşısında aldıkları galibiyetin değerli olduğunu bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aktaş, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, TOFAŞ'ın fiziksel gücünün yüksek bir takım olduğunu bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi.

Rakibin özellikle savunmada agresif olduğunu ve maçın son bölümünde tam saha baskısıyla kendilerini zorladığını ifade eden Aktaş, "TOFAŞ'ın fiziksel bir takım olduğunu biliyorduk. Özellikle müdafaa kısmında çok agresifler. Son anlarda tam sahada bizi çok zorladılar. Biz de buna karşılık vermek için kendimizi fiziksel olarak hazırlamıştık. Bunun etkisi hem hücum ribaundlarına yansıdı hem de savunmadaki agresifliğimiz arttı." dedi.

Aktaş, takımının potansiyeline güvendiğini ve hücumda doğru top paylaşımının önemine dikkati çekerek, "Biz iyi şut atan bir takımız. Şutör oyunculardan kurulu bir takımız. Topu doğru paylaştığımız zaman ve istediğimiz şutları bulduğumuz zaman yüzdeli atabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin henüz ikinci haftasında TOFAŞ gibi güçlü bir rakibe karşı iç sahada galip gelmenin kendileri açısından değerli olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Daha ligin ikinci haftası. İç saha maçını kazandık. Takımın önünde yoğun bir maç programı var. Bizim en büyük savaşımız, mücadelemiz Avrupa ve ligi beraber götürmek olacak. Salı günü Avrupa maçı oynayacağız, ardından İstanbul'a Anadolu Efes deplasmanına gideceğiz. Sağlıklı kalmamız lazım, onun için uğraşacağız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.