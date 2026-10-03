Arda Turan'dan oğlu Hamza'ya Mbappe sözü

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, oğlu Hamza ile yaptığı sohbet sırasında Real Madrid maçı ve Kylian Mbappe hakkında esprili ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Grubun son karşılaşmasında Real Madrid ile karşılaşacaklarını hatırlatan Arda Turan, oğluna Arda Güler ve Kylian Mbappe'yi yakından görme fırsatı bulacağını söyledi.
"SENİ MBAPPE'YLE TANIŞTIRACAĞIM"
Arda Turan, oğlu Hamza'ya, "Grubun son maçı Real Madrid'le. Arda Güler'i, Mbappe'yi göreceğiz. Seni Mbappe'yle tanıştıracağım." dedi.
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü, sözlerinin devamında ise esprili bir şekilde, "Biz çok da tanışmak istemiyoruz ama..." ifadelerini kullandı.
Arda Turan'ın bu sözleri sosyal medyada da ilgi gördü.
"SENİ MBAPPE'YLE TANIŞTIRACAĞIM"
Arda Turan, oğlu Hamza'ya, "Grubun son maçı Real Madrid'le. Arda Güler'i, Mbappe'yi göreceğiz. Seni Mbappe'yle tanıştıracağım." dedi.
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü, sözlerinin devamında ise esprili bir şekilde, "Biz çok da tanışmak istemiyoruz ama..." ifadelerini kullandı.
Arda Turan'ın bu sözleri sosyal medyada da ilgi gördü.