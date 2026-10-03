Manchester City'den geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan Pep Guardiola'nın, eski kulübüne destek vermek için Etihad Stadyumu'na geri dönmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Guardiola, Manchester City'nin 14 Ekim'de Paris Saint-Germain ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip etmeyi planlıyor. İspanyol teknik adamın kulübün üst düzey yöneticilerine, bu süreçte "kendi insanlarıyla birlikte olmak istediğini" ilettiği kaydedildi.
CITY'YE DESTEK MESAJI
Guardiola'nın bu kararı, Manchester City'nin Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bağımsız komisyon tarafından suçlu bulunmasının ardından geldi. City yönetimi karara itiraz ettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.
Pep Guardiola da hafta içerisinde eski kulübüne açık destek vermiş ve Manchester City camiasına birlik mesajı göndermişti.
AYRILDIKTAN SONRA İLK KEZ
Guardiola'nın PSG maçına gitmesi halinde bu ziyaret, Mayıs ayında Manchester City'den ayrılmasının ardından Etihad Stadyumu'na yaptığı ilk dönüş olacak. İspanyol çalıştırıcı, City'de 10 yıl görev yaptı ve bu süreçte 20 kupa kazandı.
Manchester City'de Guardiola'nın ardından teknik direktörlük görevine Enzo Maresca getirilmişti. Maresca, kulüple üç yıllık sözleşme imzalamıştı.
CITY'YE DESTEK MESAJI
Guardiola'nın bu kararı, Manchester City'nin Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bağımsız komisyon tarafından suçlu bulunmasının ardından geldi. City yönetimi karara itiraz ettiğini ve suçlamaları kabul etmediğini açıkladı.
Pep Guardiola da hafta içerisinde eski kulübüne açık destek vermiş ve Manchester City camiasına birlik mesajı göndermişti.
AYRILDIKTAN SONRA İLK KEZ
Guardiola'nın PSG maçına gitmesi halinde bu ziyaret, Mayıs ayında Manchester City'den ayrılmasının ardından Etihad Stadyumu'na yaptığı ilk dönüş olacak. İspanyol çalıştırıcı, City'de 10 yıl görev yaptı ve bu süreçte 20 kupa kazandı.
Manchester City'de Guardiola'nın ardından teknik direktörlük görevine Enzo Maresca getirilmişti. Maresca, kulüple üç yıllık sözleşme imzalamıştı.