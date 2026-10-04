İsmail Kartal: 'Kazanmak, kaybetmek önemli değildi'

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





"İKİ DEVLET, TEK MİLLET"





Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çeken İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:



"Azerbaycan, Türkiye... İki devlet, tek millet. İlişkilerimizi geliştirmek, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için bugün buraya bizi davet ettiler. Davetlerine icabet ettik. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu, kazandık."





"GÜZEL BİR TEMEL ATTIK"





Maçın sonucundan ziyade organizasyonun iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önem taşıdığını belirten Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kazanmak, kaybetmek önemli değildi bugünkü maçta. Sonuçta güzel bir temel attık. Güzel bir bağ, futbol kültürü olarak ileriye dönük bir adım atıldı. Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ederim."



