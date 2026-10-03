Arap ülkelerinden Infantino'ya destek: UEFA yalnız kaldı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Mart 2027'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde önemli bir destek aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arap Futbol Federasyonları Birliği (UAFA), bu hafta gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Infantino'ya desteğini açıkladı. Bu gelişme, Infantino'nun görevden ayrılmasını isteyen Avrupa, Kuzey Amerika-Karayipler ve Asya eksenindeki muhalefetin gücünü zayıflattı.
12 ASYA ÜLKESİNDEN DESTEK
UAFA bünyesinde Asya Futbol Konfederasyonu'na bağlı 12 ülke bulunuyor. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu ülkeler arasında yer alıyor.
Bu nedenle AFC'nin, Mart 2027'deki seçimde Infantino'ya karşı çıkacak olası bir aday için blok halinde hareket etmesi daha da zorlaştı.
UAFA'DAN AÇIKLAMA
UAFA tarafından yapılan açıklamada, FIFA'nın ulusal, bölgesel ve kıtasal federasyonlarla iş birliğini sürdürmeye yönelik son adımlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Birlik ayrıca, yaklaşık 10 yıldır FIFA'nın başında bulunan Infantino'nun dünya futbolunun gelişimine ve küresel ölçekte büyümesine katkı sağladığını belirterek desteğini yineledi.
UEFA MUHALEFETTE
Habere göre Infantino; Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu'nun (OFC) desteğini de almış durumda. CONCACAF içinde ise Meksika ile bazı Karayip ülkelerinin Infantino'yu desteklediği belirtiliyor.
Bu tabloyla birlikte UEFA, Infantino'nun görev süresinin uzamasına karşı ortak tutum sergileyen tek kıtasal konfederasyon konumunda bulunuyor.
RAKİP ADAY HENÜZ YOK
Mart 2027'de yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde Infantino'ya karşı henüz resmi olarak adaylığını açıklayan bir isim bulunmuyor. Adaylık için son başvuru tarihinin ise kasım ayının ortasında dolacağı belirtiliyor.
Infantino yönetimi son dönemde Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nın genişletilmesi, uluslararası maç takvimi ve FIFA'nın turnuva operasyonlarının bir bölümünün özel yatırımcılara açılması planları nedeniyle Avrupa'nın büyük ligleri ve futbolcu sendikası FIFPRO'nun da eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.
ARAP DÜNYASINDA GÜÇLÜ DESTEK
Infantino'nun Arap dünyasındaki etkisinin son yıllarda belirgin şekilde arttığı ifade ediliyor. FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nı Katar'da düzenlemesi, 2030 Dünya Kupası organizasyonunda Fas'ın yer alması ve 2034 turnuvasının Suudi Arabistan'a verilmesi, Infantino'nun bölgede güçlü bir destek ağı oluşturmasında önemli faktörler olarak gösteriliyor. Lübnanlı bir eşe sahip olan Infantino'nun Arapça konuşabilmesi de bölgeyle olan yakın ilişkilerinin bir başka unsuru olarak öne çıkıyor.
Arap Futbol Federasyonları Birliği (UAFA), Asya'dan 12 ve Afrika'dan 10 ülkeyi bünyesinde barındırıyor. Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Cezayir, Mısır ve Tunus da birliğin üyeleri arasında yer alıyor. Merkezi Riyad'da bulunan UAFA'nın başkanlığını Suudi Arabistan Prensi Abdulaziz bin Turki Al Faisal yürütüyor.
FIFA BAŞKANLIK SEÇİMİNDE DESTEK TABANI
Infantino'nun CONCACAF içindeki oyları da böldüğü belirtiliyor. Meksika'nın yanı sıra Jamaika ile Trinidad ve Tobago gibi bazı Karayip ülkelerinin FIFA Başkanı'na destek verdiği ifade edilirken; Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu'nun (OFC) da Infantino'nun yanında olduğu aktarılıyor.
Bu tablo, UEFA'yı Infantino'nun FIFA'daki yaklaşık 10 yıllık görev süresinin uzamasına toplu şekilde karşı çıkan tek kıtasal konfederasyon konumuna getiriyor.
RAKİP ADAY HENÜZ ÇIKMADI
FIFA başkanlık seçimi öncesinde Infantino'ya karşı henüz resmi bir rakip aday bulunmuyor. Adaylık başvurularının kasım ayı ortasında sona erecek olması nedeniyle muhalif grupların önünde sınırlı bir süre kaldığı belirtiliyor.
FIFA YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER
Infantino yönetimi son dönemde Avrupa'nın önde gelen ligleri ve küresel futbolcu sendikası FIFPRO tarafından da eleştiriliyor. Eleştirilerin merkezinde Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nın genişletilmesi ve uluslararası maç takvimi konusunda FIFA'nın tek taraflı karar aldığı iddiaları yer alıyor.
Infantino ayrıca FIFA'nın turnuva operasyonlarında özel yatırımcılara azınlık hissesi satılmasına yönelik planlar nedeniyle de tepkiyle karşılaştı. FIFA Başkanı, geçen ay paydaşlara gönderdiği mektupta kurumun yönetim yapısının bağımsız bir incelemeye tabi tutulacağını açıklayarak oluşan endişeleri gidermeye çalıştı.
12 ASYA ÜLKESİNDEN DESTEK
UAFA bünyesinde Asya Futbol Konfederasyonu'na bağlı 12 ülke bulunuyor. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu ülkeler arasında yer alıyor.
Bu nedenle AFC'nin, Mart 2027'deki seçimde Infantino'ya karşı çıkacak olası bir aday için blok halinde hareket etmesi daha da zorlaştı.
UAFA'DAN AÇIKLAMA
UAFA tarafından yapılan açıklamada, FIFA'nın ulusal, bölgesel ve kıtasal federasyonlarla iş birliğini sürdürmeye yönelik son adımlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Birlik ayrıca, yaklaşık 10 yıldır FIFA'nın başında bulunan Infantino'nun dünya futbolunun gelişimine ve küresel ölçekte büyümesine katkı sağladığını belirterek desteğini yineledi.
UEFA MUHALEFETTE
Habere göre Infantino; Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu'nun (OFC) desteğini de almış durumda. CONCACAF içinde ise Meksika ile bazı Karayip ülkelerinin Infantino'yu desteklediği belirtiliyor.
Bu tabloyla birlikte UEFA, Infantino'nun görev süresinin uzamasına karşı ortak tutum sergileyen tek kıtasal konfederasyon konumunda bulunuyor.
RAKİP ADAY HENÜZ YOK
Mart 2027'de yapılacak FIFA başkanlık seçimi öncesinde Infantino'ya karşı henüz resmi olarak adaylığını açıklayan bir isim bulunmuyor. Adaylık için son başvuru tarihinin ise kasım ayının ortasında dolacağı belirtiliyor.
Infantino yönetimi son dönemde Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nın genişletilmesi, uluslararası maç takvimi ve FIFA'nın turnuva operasyonlarının bir bölümünün özel yatırımcılara açılması planları nedeniyle Avrupa'nın büyük ligleri ve futbolcu sendikası FIFPRO'nun da eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.
ARAP DÜNYASINDA GÜÇLÜ DESTEK
Infantino'nun Arap dünyasındaki etkisinin son yıllarda belirgin şekilde arttığı ifade ediliyor. FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nı Katar'da düzenlemesi, 2030 Dünya Kupası organizasyonunda Fas'ın yer alması ve 2034 turnuvasının Suudi Arabistan'a verilmesi, Infantino'nun bölgede güçlü bir destek ağı oluşturmasında önemli faktörler olarak gösteriliyor. Lübnanlı bir eşe sahip olan Infantino'nun Arapça konuşabilmesi de bölgeyle olan yakın ilişkilerinin bir başka unsuru olarak öne çıkıyor.
Arap Futbol Federasyonları Birliği (UAFA), Asya'dan 12 ve Afrika'dan 10 ülkeyi bünyesinde barındırıyor. Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Cezayir, Mısır ve Tunus da birliğin üyeleri arasında yer alıyor. Merkezi Riyad'da bulunan UAFA'nın başkanlığını Suudi Arabistan Prensi Abdulaziz bin Turki Al Faisal yürütüyor.
FIFA BAŞKANLIK SEÇİMİNDE DESTEK TABANI
Infantino'nun CONCACAF içindeki oyları da böldüğü belirtiliyor. Meksika'nın yanı sıra Jamaika ile Trinidad ve Tobago gibi bazı Karayip ülkelerinin FIFA Başkanı'na destek verdiği ifade edilirken; Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Okyanusya Futbol Konfederasyonu'nun (OFC) da Infantino'nun yanında olduğu aktarılıyor.
Bu tablo, UEFA'yı Infantino'nun FIFA'daki yaklaşık 10 yıllık görev süresinin uzamasına toplu şekilde karşı çıkan tek kıtasal konfederasyon konumuna getiriyor.
RAKİP ADAY HENÜZ ÇIKMADI
FIFA başkanlık seçimi öncesinde Infantino'ya karşı henüz resmi bir rakip aday bulunmuyor. Adaylık başvurularının kasım ayı ortasında sona erecek olması nedeniyle muhalif grupların önünde sınırlı bir süre kaldığı belirtiliyor.
FIFA YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER
Infantino yönetimi son dönemde Avrupa'nın önde gelen ligleri ve küresel futbolcu sendikası FIFPRO tarafından da eleştiriliyor. Eleştirilerin merkezinde Dünya Kupası ile Kulüpler Dünya Kupası'nın genişletilmesi ve uluslararası maç takvimi konusunda FIFA'nın tek taraflı karar aldığı iddiaları yer alıyor.
Infantino ayrıca FIFA'nın turnuva operasyonlarında özel yatırımcılara azınlık hissesi satılmasına yönelik planlar nedeniyle de tepkiyle karşılaştı. FIFA Başkanı, geçen ay paydaşlara gönderdiği mektupta kurumun yönetim yapısının bağımsız bir incelemeye tabi tutulacağını açıklayarak oluşan endişeleri gidermeye çalıştı.