MHK yöneticisinden eski hakeme: 'Senin anahtarın bende değil'

Hakem dosyası soruşturması sürerken, eski Süper Lig hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Numanoğlu, ifadesinde 2024-2025 sezonunun ilk haftalarında kendisine orta hakem, yardımcı hakem veya 4. hakem olarak görev verilmediğini, yalnızca iki maçta VAR hakemi olarak görevlendirildiğini anlattı. Eski hakem, bu sürecin ardından MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin ile yaptığı görüşmeye ilişkin de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Numanoğlu, MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin'i neden görev alamadığını sormak için aradığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Numanoğlu, yaklaşık bir saat sonra Ahmet Şahin'in kendisini aradığını belirterek, "Bana 'Senin anahtarın bende değil, başka kapıya git' dedi ve telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.

Eski hakem, 28 Ağustos 2024 tarihinde açıklanan MHK hakem listesinde adının yer almadığını belirterek bu kararın gerekçesini öğrenmek için Hakem İşleri Müdürlüğü'ne başvurduğunu söyledi.

Numanoğlu, kendisine 2024-2025 sezonu hakem klasman listesinin belirlendiği ve listedeki isimlerin uygun görüldüğü yönünde bir cevap verildiğini, ancak görevine neden son verildiğine ilişkin somut bir gerekçe sunulmadığını öne sürdü.

Tugay Kaan Numanoğlu, daha sonra TFF Tahkim Kurulu'na başvurduğunu, başvurusunun kurulda 4 üyenin oyuyla reddedildiğini belirtti.

Numanoğlu'nun ifadesine göre kurulun 3 üyesi ise, kendisinin klasman kadrosunda yer almamasına ilişkin kararın objektif kriterlere aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun kabul edilmesi yönünde oy kullandı.

Numanoğlu, MHK'nın hakkında ileri sürdüğü gerekçelerin gerçeğe aykırı olduğunu savunarak, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma bulunmadığını söyledi.

Eski hakem, "Merkez Hakem Kurulu'nun benimle ilgili iddialarının somut bir delili yoktur. Zaten sezon başladıktan sonra 4. haftada hakemliğime son verildi. Bu süre zarfında orta hakem, yardımcı hakem veya 4. hakem olarak görev yapmadım. Bu yüzden müsabakalara etki etmem zaten söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Tugay Kaan Numanoğlu, ifadesinin sonunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Numanoğlu, "Merkez Hakem Kurulu tarafından tarafıma haksız gerekçeler sunularak hakemlik görevime son verilmesi ve alınan karar sonrasında sosyal hayatımın olumsuz etkilenmesine sebep olunması nedeniyle Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin ve bu şahıslarla birlikte hareket ettiği tespit edilecek diğer şahıslardan ayrı ayrı davacı ve şikayetçiyim." dedi.