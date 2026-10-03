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Galatasaray'ın eski yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun acı günü

Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun babası Mustafa Hatipoğlu, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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calendar 03 Ekim 2026 18:05 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 18:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın eski yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun acı günü
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Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun vefat eden babası Mustafa Hatipoğlu'nun cenaze namazı, İstanbul'da kılındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mustafa Hatipoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. İbrahim Hatipoğlu ve ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Sedat Artukoğlu ile Mehmet Cibara, genel sekreter Can Natan, yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kavukcu, Fatih Süleyman Demircan ve Emir Aral, sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, kulübün eski başkanlarından Adnan Polat, sarı-kırmızılıların eski yöneticileri ve Hatipoğlu ailesi katıldı.

Mustafa Hatipoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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