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Aleksey Batrakov ilgi odağı oldu

Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın kampında en fazla ilgi odağı olan oyunculardan biri oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 12:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Aleksey Batrakov ilgi odağı oldu
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Son yıllarda Rusya'dan yurt dışına giden ender isimlerden birisi olan Aleksey Batrakov, ülkesinde adeta ilgi odağı haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 21 yaşındaki futbolcu, milli takım kampında Rus basınının üzerinde en fazla durduğu isim oldu.

Galatasaray gibi Avrupa'da söz sahibi bir ekipte oynaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi nedeniyle Batrakov adeta kampın yıldızı oldu.  

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