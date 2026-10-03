Aleksey Batrakov ilgi odağı oldu

Son yıllarda Rusya'dan yurt dışına giden ender isimlerden birisi olan Aleksey Batrakov, ülkesinde adeta ilgi odağı haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21 yaşındaki futbolcu, milli takım kampında Rus basınının üzerinde en fazla durduğu isim oldu.
Galatasaray gibi Avrupa'da söz sahibi bir ekipte oynaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi nedeniyle Batrakov adeta kampın yıldızı oldu.
Galatasaray gibi Avrupa'da söz sahibi bir ekipte oynaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi nedeniyle Batrakov adeta kampın yıldızı oldu.