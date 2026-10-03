Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!

Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş Kulübünün borcu,olarak açıklandı.Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi.Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.Kulübün toplam yükümlülüklerindeki artışa dikkat çeken Şentürk,dedi.Euro bazındaki rakamları da paylaşan Şentürk,ifadelerini kullandı.Finansal borçlarda düşüş yaşandığını belirten Şentürk,şeklinde konuştu.Ticari borçlardaki yükselişe değinen Şentürk,açıklamasını yaptı.Uzun vadeli yükümlülüklerin payının arttığını söyleyen Şentürk, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"KONTRAT YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ 67 MİLYON EURO ARTTI"



Oyuncu sözleşmelerinin kulübün mali tablosundaki önemine dikkat çeken Şentürk, şunları söyledi:



"Sözleşme yükümlülükleri en kritik olaylardan... Bir oyuncunuz var, 5 yıllık kontratınız var ve yıllık 5 Milyon € ödüyorsunuz. Toplamda 25 Milyon € ve üstüne vergi de geliyor. Bizim son bir yılda kontrat yükümlülüğümüz 67 Milyon € artmış durumda! Bonservis yükümlülüğü iki yılda 33 Milyon €'dan, 152 Milyon €'ya çıktı. 4,6 kat artı yani. Kadromuz daha iyi denebilir, daha değerli denebilir.. 267 Milyon €'luk değerden bahsedildi ama bunun karşılığında 362 Milyon € kontrat yükümlülüğünüz var. Oyuncuları satmadan elimizde tuttuğumuzda 362 Milyon € ödememiz gerekiyor."







"237 MİLYON EURO ÖDEMEK DURUMUNDAYIZ"



Maaş ve bonservis ödemelerinin oluşturacağı nakit ihtiyacına da değinen Şentürk, Avrupa'dan elde edilebilecek gelirlerle yükümlülükler arasındaki farkı vurguladı:



"2026-2027'de maaş ve bonservis olarak 237 Milyon € neredeyse ödemek durumundayız. Bu çok ciddi bir nakit bakısı yaratıyor. Her maçı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde kupa alsak, maddi olarak toplam gelir 37 Milyon €! Ama biz bu sene sadece 67 Milyon € bonservis ve maaş artışı yaşadık."







"56 MİLYON EURO NAKİT AÇIĞI VAR"



Nakit akış projeksiyonuna ilişkin rakamları da paylaşan Şentürk, hisse satışı ve Emlak Konut'tan gelen gelirler hesaba katıldığında da nakit açığının devam ettiğini belirtti:



"Nakit akış projeksiyonu... 300 Milyon € nakit çıkış olacağını düşünüyoruz. Normal faaliyetlerimizden gelirimiz 200 Milyon € civarı. 106 Milyon € nakit açığı yaşayacağız gibi görünüyor. Hisse satışı ve Emlak Konut'tan gelenleri dahil ettiğimizde 56 Milyon € nakit açığı var."







