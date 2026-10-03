Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, kulübün 121. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde mezarı başında anıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Can Natan ile Ömer Sarıgül, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak ve sarı-kırmızılı camiadan isimler katıldı.
Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, kutlama etkinliklerine her zaman olduğu gibi Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek başladıklarını belirterek "Kulübümüzün 121. kuruluş yıl dönümündeyiz. Ali Sami Yen'i ziyaret edip, Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağız. Oradan da liseye geçip kutlamalarımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla Galatasaray'ı bugünlere getiren büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Emeği geçen herkese de büyük bir teşekkür gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki bütün takımların iddialı olduğunu aktararak "Fikstürün her zaman zorlu ve kolay dönemi var. Bu sene ligde kolay maç yok. Herkes çok iddialı. Herkes şampiyon olmak ve ligdeki yerini korumak için çalışıyor. Zorlu bir sezon olacak. Galatasaray Kulübü için bu sezonun önemi çok büyük. Bu sezon ligde üst üste 5. şampiyonluğumuzu almak istiyoruz. Ayrıca 27. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Avrupa'da da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
A Milli Futbol Takımı'nın durumuna değinen Özbek, "Milli takım arasındayız. Milli takımımızın dünkü mağlubiyeti ve daha önceki maç sonuçları bizi üzmüştür. Dolayısıyla konuyla ilgili artık federasyonun nasıl bir tavır alacağını da beklemekteyiz. Çünkü alınan neticeler beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha güzel neticeler elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
Dursun Özbek, 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçıyla lig karşılaşmalarına geri döneceklerini aktararak "Kasımpaşa maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacağız. Zorlu bir döneme giriyoruz ama Galatasaray bu zorlu dönemlerin her zaman üstesinden gelmesini bilmiştir. Yine de öyle olacağını düşünüyorum." dedi.
"Bir hafta sonra ligler başlayacak ama ortada MHK diye bir şey yok"
Dursun Özbek, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) değişmesi yönünde her zaman çağrıda bulunduklarını söyledi.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Özbek, şöyle devam etti:
"MHK ile ilgili Galatasaray Kulübü olarak ben ve diğer üye arkadaşlarımız kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdik. Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosla karşılaşmazdık. Ligler bir hafta sonra başlayacak ama ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı, hakemi... Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük ve söyledik. Kulüpten açıklamalar yaptık ama hiç kimse umursamadı. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim. Bir hafta sonra ligler başlıyor. Kalacaklar mı? Devam mı edecekler? Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri lazım. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Açıklamalar peş peşe geliyor. Savcılıkta verilen ifadeler ortaya döküldü. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bundan sonraki dönemde yönetim nasıl şekillenir? Bunun bir an evvel ortaya çıkması lazım."
Sessizliğin hayra alamet olmadığını kaydeden Özbek, "Cuma günü maça çıkacağız. MHK'nin başkanı yok. Kendisi tutuklu. MHK'nin ve federasyon başkanlığının önem verdiği, genellikle de derbi maçlarını yöneten hakemin ifadeleri deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek olaylar çıkıyor. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Artık tekrar benzer tartışmalara girmeden bu konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok." ifadelerini kullandı.
Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Dursun Özbek, kutlama etkinliklerine her zaman olduğu gibi Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ederek başladıklarını belirterek "Kulübümüzün 121. kuruluş yıl dönümündeyiz. Ali Sami Yen'i ziyaret edip, Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk koyacağız. Oradan da liseye geçip kutlamalarımıza devam edeceğiz. Dolayısıyla Galatasaray'ı bugünlere getiren büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Emeği geçen herkese de büyük bir teşekkür gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki bütün takımların iddialı olduğunu aktararak "Fikstürün her zaman zorlu ve kolay dönemi var. Bu sene ligde kolay maç yok. Herkes çok iddialı. Herkes şampiyon olmak ve ligdeki yerini korumak için çalışıyor. Zorlu bir sezon olacak. Galatasaray Kulübü için bu sezonun önemi çok büyük. Bu sezon ligde üst üste 5. şampiyonluğumuzu almak istiyoruz. Ayrıca 27. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Avrupa'da da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
A Milli Futbol Takımı'nın durumuna değinen Özbek, "Milli takım arasındayız. Milli takımımızın dünkü mağlubiyeti ve daha önceki maç sonuçları bizi üzmüştür. Dolayısıyla konuyla ilgili artık federasyonun nasıl bir tavır alacağını da beklemekteyiz. Çünkü alınan neticeler beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha güzel neticeler elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
Dursun Özbek, 9 Ekim Cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçıyla lig karşılaşmalarına geri döneceklerini aktararak "Kasımpaşa maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacağız. Zorlu bir döneme giriyoruz ama Galatasaray bu zorlu dönemlerin her zaman üstesinden gelmesini bilmiştir. Yine de öyle olacağını düşünüyorum." dedi.
"Bir hafta sonra ligler başlayacak ama ortada MHK diye bir şey yok"
Dursun Özbek, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) değişmesi yönünde her zaman çağrıda bulunduklarını söyledi.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Özbek, şöyle devam etti:
"MHK ile ilgili Galatasaray Kulübü olarak ben ve diğer üye arkadaşlarımız kulüp açıklamalarında her zaman görüşümüzü belli ettik. Her zaman söyledik. Değişmesi yönünde federasyona devamlı çağrılarda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdik. Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosla karşılaşmazdık. Ligler bir hafta sonra başlayacak ama ortada MHK diye bir şey yok. Başkanı, hakemi... Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük ve söyledik. Kulüpten açıklamalar yaptık ama hiç kimse umursamadı. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim. Bir hafta sonra ligler başlıyor. Kalacaklar mı? Devam mı edecekler? Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri lazım. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Açıklamalar peş peşe geliyor. Savcılıkta verilen ifadeler ortaya döküldü. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bundan sonraki dönemde yönetim nasıl şekillenir? Bunun bir an evvel ortaya çıkması lazım."
Sessizliğin hayra alamet olmadığını kaydeden Özbek, "Cuma günü maça çıkacağız. MHK'nin başkanı yok. Kendisi tutuklu. MHK'nin ve federasyon başkanlığının önem verdiği, genellikle de derbi maçlarını yöneten hakemin ifadeleri deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek olaylar çıkıyor. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Artık tekrar benzer tartışmalara girmeden bu konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok." ifadelerini kullandı.