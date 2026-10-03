Galatasaray'da zirveyi görmüştü: Boey'un piyasa değeri çakıldı

Galatasaray'dan Ocak 2024'te 30 milyon euro bonservis bedeli (kulüp rekoru) karşılığında Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı takımda kiralık geçirdikten sonra Alman kulübüne dönen Sacha Boey, eski günlerini mumla arıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 22 MİLYON EURODAN 7 MİLYON EUROYA
Temsilcimizin formasını giydiği Aralık 2023'te piyasa değeri 22 milyon euroya kadar yükselen Fransız sağ bek için kâbus sürüyor.
Sacha Boey'un değeri 3 kattan fazla geriledi. Deneyimli futbolcunun Mayıs 2026'da 10 milyon euro olan piyasa değeri, şimdilerde 7 milyon euro seviyesine geriledi.
SADECE 1 MAÇTA KADROYA GİRDİ
Bayern Münih'in bu sezon 4 kulvarda (Bunsdesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası) çıktığı 7 maçta da görev alamayan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany tarafından sadece 10 Eylül'de Devler Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında kadroya alındı.
Temsilcimizin formasını giydiği Aralık 2023'te piyasa değeri 22 milyon euroya kadar yükselen Fransız sağ bek için kâbus sürüyor.
Sacha Boey'un değeri 3 kattan fazla geriledi. Deneyimli futbolcunun Mayıs 2026'da 10 milyon euro olan piyasa değeri, şimdilerde 7 milyon euro seviyesine geriledi.
SADECE 1 MAÇTA KADROYA GİRDİ
Bayern Münih'in bu sezon 4 kulvarda (Bunsdesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası) çıktığı 7 maçta da görev alamayan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany tarafından sadece 10 Eylül'de Devler Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında kadroya alındı.