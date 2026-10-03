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Galatasaray'da zirveyi görmüştü: Boey'un piyasa değeri çakıldı

Bayern Münih'te bu sezon süre bulamayan Sacha Boey'un piyasa değeri 22 milyon eurodan 7 milyon euroya geriledi. Fransız sağ bek, Alman ekibinin çıktığı 7 maçın yalnızca birinde kadroya girebildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 13:40
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da zirveyi görmüştü: Boey'un piyasa değeri çakıldı
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Galatasaray'dan Ocak 2024'te 30 milyon euro bonservis bedeli (kulüp rekoru) karşılığında Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'e transfer olan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı takımda kiralık geçirdikten sonra Alman kulübüne dönen Sacha Boey, eski günlerini mumla arıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 22 MİLYON EURODAN 7 MİLYON EUROYA

Temsilcimizin formasını giydiği Aralık 2023'te piyasa değeri 22 milyon euroya kadar yükselen Fransız sağ bek için kâbus sürüyor.

Sacha Boey'un değeri 3 kattan fazla geriledi. Deneyimli futbolcunun Mayıs 2026'da 10 milyon euro olan piyasa değeri, şimdilerde 7 milyon euro seviyesine geriledi.

SADECE 1 MAÇTA KADROYA GİRDİ

Bayern Münih'in bu sezon 4 kulvarda (Bunsdesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Almanya Süper Kupası) çıktığı 7 maçta da görev alamayan Sacha Boey, teknik direktör Vincent Kompany tarafından sadece 10 Eylül'de Devler Ligi'ndeki Bodo/Glimt karşılaşmasında kadroya alındı.

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