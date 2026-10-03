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Arda Güler ve Barış Alper, A Milli Takım kampından ayrıldı!

TFF, İtalya maçı öncesi cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Futbol Takımı'nın kampından ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 12:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler ve Barış Alper, A Milli Takım kampından ayrıldı!
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A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, Belçika maçında sarı kart gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki futbolcu, bu sarı kartlarla cezalı duruma düştü ve İtalya maçında forma giyemeyecek.

TFF, cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Futbol Takımı'nın kampından izin alarak ayrıldığını duyurdu.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan Belçika - Türkiye maçında gördükleri sarı kartın ardından 5 Ekim'deki İtalya - Türkiye karşılaşmasında cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Millî Takımımızın kampından izinli olarak ayrıldı."

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