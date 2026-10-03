Beşiktaş Kulübü, kafe açacağını açıkladı!

Sportif faaliyetlerin yanı sıra kulübün mali yapısını güçlendirecek ticari projelere de ağırlık veren Beşiktaş yönetimi, dikkat çeken bir markalaşma hamlesine imza atıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların taraftarlarıyla olan bağını sosyal hayatta da güçlendirmek ve kulübe kalıcı bir gelir kapısı yaratmak hedefiyle yiyecek ve içecek sektörüne adım atacağı yeni projenin detayları belli oldu.
Söz konusu yatırım hamlesi, kulübün resmi iletişim hesaplarından önce Beşiktaş JK Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda yapılan faaliyet sunumları sırasında salon ekranlarına yansıtılarak ilk kez kongre üyeleriyle paylaşıldı.
İSMİ "1903 COFFEE CO." OLARAK BELİRLENDİ
Genel kurulda yapılan sunumla birlikte, kulübün kuruluş yılından ilham alınarak hayata geçirilen bu yeni markanın adının "1903 Coffee Co." olacağı netlik kazandı.
Söz konusu yatırım hamlesi, kulübün resmi iletişim hesaplarından önce Beşiktaş JK Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda yapılan faaliyet sunumları sırasında salon ekranlarına yansıtılarak ilk kez kongre üyeleriyle paylaşıldı.
İSMİ "1903 COFFEE CO." OLARAK BELİRLENDİ
Genel kurulda yapılan sunumla birlikte, kulübün kuruluş yılından ilham alınarak hayata geçirilen bu yeni markanın adının "1903 Coffee Co." olacağı netlik kazandı.