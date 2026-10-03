Bugün
21:45
Kuzey Makedonya
İskoçya
Bugün
21:45
İsviçre
Slovenya
Bugün
19:00
Hırvatistan
İngiltere
Bugün
21:45
İspanya
Çekya
Bugün
16:00
Finlandiya
Arnavutluk
Bugün
19:00
Beyaz Rusya
San Marino
Bugün
19:00
Estonya
Lüksemburg
Bugün
19:00
İzlanda
Bulgaristan

Beşiktaş Kulübü, kafe açacağını açıkladı!

Beşiktaş, 1903 Coffee Co. adıyla yeni bir kafe açacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 15:00
Haber: Sporx.com
Beşiktaş Kulübü, kafe açacağını açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sportif faaliyetlerin yanı sıra kulübün mali yapısını güçlendirecek ticari projelere de ağırlık veren Beşiktaş yönetimi, dikkat çeken bir markalaşma hamlesine imza atıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların taraftarlarıyla olan bağını sosyal hayatta da güçlendirmek ve kulübe kalıcı bir gelir kapısı yaratmak hedefiyle yiyecek ve içecek sektörüne adım atacağı yeni projenin detayları belli oldu.

Söz konusu yatırım hamlesi, kulübün resmi iletişim hesaplarından önce Beşiktaş JK Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda yapılan faaliyet sunumları sırasında salon ekranlarına yansıtılarak ilk kez kongre üyeleriyle paylaşıldı.

İSMİ "1903 COFFEE CO." OLARAK BELİRLENDİ

Genel kurulda yapılan sunumla birlikte, kulübün kuruluş yılından ilham alınarak hayata geçirilen bu yeni markanın adının "1903 Coffee Co." olacağı netlik kazandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.