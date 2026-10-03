Türk futbolundaki hakemlere yönelik yürütülen soruşturma devam ederken, eski hakemler Alper Ulusoy ile Bahattin Şimşek'in verdikleri ifadelerin ayrıntıları ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İfade tutanaklarına yansıyan sözlerde iki eski hakem de Merkez Hakem Kurulu'nun geçmiş dönemde aldığı kararlarla ilgili çeşitli iddialar ve sorular gündeme getirdi.
ALPER ULUSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN SORULAR
Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre Alper Ulusoy'un ifadesinde, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görev dönemi ve Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı'na geliş süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduğu görüldü.
Ulusoy'un ifadesinde şu sözler yer aldı:
"Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu'dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir?"
"KİMLERİN İSTEĞİ İLE MHK BAŞKANI OLDU?"
"Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteği ile MHK Başkanı yapılmıştır?
1 yıl önce TV'de Ferhat Gündoğdu'dan özür dileyen Süper Lig kulübü başkanı neden 1 yıl sonra Ferhat Gündoğdu için 'Görevden gitmelidir, şahsi meseledir' demiştir?
Acaba yalan yanlış belgelerle kulüpleri kandırmakta ya da uygunsuz vaatler mi vermektedir?"
BAHATTİN ŞİMŞEK: "GEREKÇESİZ ŞEKİLDE LİSTE DIŞI BIRAKILDIM"
Eski hakem Bahattin Şimşek ise ifadesinde 8 Mart 2022'de Süper Lig hakem kadrosundan çıkarılmasına ilişkin süreci anlattı.
Şimşek, "8 Mart 2022 tarihinde gerekçesiz bir şekilde, Süper Lig hakemi olmama rağmen hiçbir gerekçe ve somut belge gösterilmeden liste dışı bırakıldım. Biz liste dışında kalan hakemlerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gittik. Tahkim Kurulu'nda da bize herhangi bir gerekçe gösterilemedi. Yaklaşık bir ay sonra itirazımız kabul edildi ve yeni MHK Başkanı Sabri Çelik ile birlikte dışarıda kalan kişilerin tamamı hakemliğe devam etti, ta ki Ferhat Gündoğdu tekrar gelene kadar." dedi.
"2024-2025 SEZONUNDA DA AYNI ŞEY YAŞANDI"
Şimşek, benzer bir sürecin 2024-2025 sezonunda da yaşandığını savundu. Eski hakem, ifadesinde şunları söyledi:
"Geçen yıl, 2024-2025 sezonunda sadece 3 tane video hakemlik görevi verildikten sonra yeniden bir klasman listesi açıklandı ve 2022'deki gibi tekrar liste dışı bırakıldım. Yine hiçbir somut belge sunulmadan, gerekçesiz şekilde hakem listelerinin dışında bırakılıp hakemlik yapmamıza engel olundu."
Şimşek, bu karar üzerine yeniden Tahkim Kurulu'na başvurduklarını ancak kendilerine somut bir gerekçe sunulmadığını öne sürdü.
"8 MART 2022 OPERASYONUNUN ARDINDAN İSTİFALAR GELDİ"
Bahattin Şimşek, 2022 yılında yaşanan hakem operasyonunun Türk futbolunda önemli bir kırılma yarattığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"8 Mart 2022 tarihinde yaptığı hakem operasyonundan sonra bütün medya ayağa kalktı. Bunun üzerine TFF yöneticileri tek tek istifa etmeye başladı, ardından dönemin Federasyon Başkanı Nihat Özdemir istifa etmek zorunda kaldı. Bunlara sebebiyet veren Ferhat Gündoğdu'nun hakem operasyonudur."
Şimşek, Ferhat Gündoğdu'nun daha sonra yeniden MHK Başkanlığı görevine gelmesinin ardından 2024-2025 sezonunda da çok sayıda hakem ve gözlemcinin liste dışı bırakıldığını öne sürdü.
"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"
Bahattin Şimşek, ifadesinin sonunda hakemliğinin hangi somut gerekçeyle sona erdirildiğinin açıklanmasını talep ettiğini belirtti.
Şimşek, "Ben yazılı olarak bu ifademde, devletin kayıtlarına girmesi için Ferhat Gündoğdu tarafından hakemliğimin hangi gerekçe, sebep ve somut belgelerle bitirildiğini öğrenmek istiyorum. Bizler kamuoyuna mal olmuş insanlar olarak, kamuoyunda, sosyal medyada ve televizyonlarda sanki yüz kızartıcı suç işlemişiz gibi beni, ailemi, çocuğumu, annemi, babamı ve sosyal çevremi bu duruma soktuğu için Ferhat Gündoğdu veya bu işi kim yaptıysa ya da bu şahsa kim yaptırdıysa bu şahıs ve şahıslardan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
ALPER ULUSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN SORULAR
Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre Alper Ulusoy'un ifadesinde, eski MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın görev dönemi ve Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı'na geliş süreciyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunduğu görüldü.
Ulusoy'un ifadesinde şu sözler yer aldı:
"Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu'dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir?"
"KİMLERİN İSTEĞİ İLE MHK BAŞKANI OLDU?"
"Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteği ile MHK Başkanı yapılmıştır?
1 yıl önce TV'de Ferhat Gündoğdu'dan özür dileyen Süper Lig kulübü başkanı neden 1 yıl sonra Ferhat Gündoğdu için 'Görevden gitmelidir, şahsi meseledir' demiştir?
Acaba yalan yanlış belgelerle kulüpleri kandırmakta ya da uygunsuz vaatler mi vermektedir?"
BAHATTİN ŞİMŞEK: "GEREKÇESİZ ŞEKİLDE LİSTE DIŞI BIRAKILDIM"
Eski hakem Bahattin Şimşek ise ifadesinde 8 Mart 2022'de Süper Lig hakem kadrosundan çıkarılmasına ilişkin süreci anlattı.
Şimşek, "8 Mart 2022 tarihinde gerekçesiz bir şekilde, Süper Lig hakemi olmama rağmen hiçbir gerekçe ve somut belge gösterilmeden liste dışı bırakıldım. Biz liste dışında kalan hakemlerle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na gittik. Tahkim Kurulu'nda da bize herhangi bir gerekçe gösterilemedi. Yaklaşık bir ay sonra itirazımız kabul edildi ve yeni MHK Başkanı Sabri Çelik ile birlikte dışarıda kalan kişilerin tamamı hakemliğe devam etti, ta ki Ferhat Gündoğdu tekrar gelene kadar." dedi.
"2024-2025 SEZONUNDA DA AYNI ŞEY YAŞANDI"
Şimşek, benzer bir sürecin 2024-2025 sezonunda da yaşandığını savundu. Eski hakem, ifadesinde şunları söyledi:
"Geçen yıl, 2024-2025 sezonunda sadece 3 tane video hakemlik görevi verildikten sonra yeniden bir klasman listesi açıklandı ve 2022'deki gibi tekrar liste dışı bırakıldım. Yine hiçbir somut belge sunulmadan, gerekçesiz şekilde hakem listelerinin dışında bırakılıp hakemlik yapmamıza engel olundu."
Şimşek, bu karar üzerine yeniden Tahkim Kurulu'na başvurduklarını ancak kendilerine somut bir gerekçe sunulmadığını öne sürdü.
"8 MART 2022 OPERASYONUNUN ARDINDAN İSTİFALAR GELDİ"
Bahattin Şimşek, 2022 yılında yaşanan hakem operasyonunun Türk futbolunda önemli bir kırılma yarattığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"8 Mart 2022 tarihinde yaptığı hakem operasyonundan sonra bütün medya ayağa kalktı. Bunun üzerine TFF yöneticileri tek tek istifa etmeye başladı, ardından dönemin Federasyon Başkanı Nihat Özdemir istifa etmek zorunda kaldı. Bunlara sebebiyet veren Ferhat Gündoğdu'nun hakem operasyonudur."
Şimşek, Ferhat Gündoğdu'nun daha sonra yeniden MHK Başkanlığı görevine gelmesinin ardından 2024-2025 sezonunda da çok sayıda hakem ve gözlemcinin liste dışı bırakıldığını öne sürdü.
"DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM"
Bahattin Şimşek, ifadesinin sonunda hakemliğinin hangi somut gerekçeyle sona erdirildiğinin açıklanmasını talep ettiğini belirtti.
Şimşek, "Ben yazılı olarak bu ifademde, devletin kayıtlarına girmesi için Ferhat Gündoğdu tarafından hakemliğimin hangi gerekçe, sebep ve somut belgelerle bitirildiğini öğrenmek istiyorum. Bizler kamuoyuna mal olmuş insanlar olarak, kamuoyunda, sosyal medyada ve televizyonlarda sanki yüz kızartıcı suç işlemişiz gibi beni, ailemi, çocuğumu, annemi, babamı ve sosyal çevremi bu duruma soktuğu için Ferhat Gündoğdu veya bu işi kim yaptıysa ya da bu şahsa kim yaptırdıysa bu şahıs ve şahıslardan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.