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Cristiano Ronaldo krizinde yeni perde!

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, federasyondan gelen önerinin ardından Cristiano Ronaldo ile görüşmeyi kabul etti. Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'dan gelecek yanıtı bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 16:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cristiano Ronaldo krizinde yeni perde!
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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile ilgili gündem devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Danimarka maçından önce milli takım kampından ayrılan yıldız futbolcu ile görüşmeyi kabul etti.

JESUS'TAN OLUMLU YANIT

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre, Ronaldo ile ipleri bu şekilde ve kesin olarak koparmak istemeyen Portekiz Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'tan 41 yaşındaki futbolcu ile görüşmesini talep etti. Jorge Jesus, federasyonun bu önerisine olumlu cevap verdi.

Federasyon, Ronaldo'nun ekibiyle de iletişimlerini sürdürüyor. Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'dan görüşme için gelecek yanıtı bekliyor.

A Bola'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun şu anda Madrid'de bulunduğu ve kararının beklendiği belirtildi.

RONALDO AÇIKLAMA YAPMADI

Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrılmasının ardından süreçle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus ise pazartesi günü Norveç'e karşı oynayacakları maçın ardından Ronaldo süreciyle ilgili açıklama yapacağını söyledi.

 

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