Beşiktaş genel kurulunda gerilim! Adalı ile Markaryan tartıştı

Beşiktaş Kulübünün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında tansiyon yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile Beşiktaş'ın taraftar gruplarından Çarşı'nın eski lideri Alen Markaryan arasında tartışma yaşandı.
Başkan Serdal Adalı ile tribünlerin tanınan isimlerinden Alen Markaryan'ın karşı karşıya geldiği anlar, genel kurulda gerilime neden oldu.
Başkan Serdal Adalı ile tribünlerin tanınan isimlerinden Alen Markaryan'ın karşı karşıya geldiği anlar, genel kurulda gerilime neden oldu.