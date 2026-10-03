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Beşiktaş genel kurulunda gerilim! Adalı ile Markaryan tartıştı

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısında, Başkan Serdal Adalı ile Çarşı'nın eski lideri Alen Markaryan arasında tartışma yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 16:29
Haber: Sporx.com
Beşiktaş genel kurulunda gerilim! Adalı ile Markaryan tartıştı
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Beşiktaş Kulübünün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısında tansiyon yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile Beşiktaş'ın taraftar gruplarından Çarşı'nın eski lideri Alen Markaryan arasında tartışma yaşandı.

Başkan Serdal Adalı ile tribünlerin tanınan isimlerinden Alen Markaryan'ın karşı karşıya geldiği anlar, genel kurulda gerilime neden oldu.



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