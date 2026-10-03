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Fenerbahçe Tarfin'den başkentte gövde gösterisi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Nesibe Aydın Okulları'nı 88-69 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 18:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin'den başkentte gövde gösterisi
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 88-69 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken başkent ekibi ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Anıl Veziroğlu, Ömer Sarı

Nesibe Aydın: Ivanona 13, Yağmur Kübra Önal 10, Nelson 12, Büşra Akgün 12, Begic 13, Tuğçe Gürel 3, Şeyma Yıllık, Ceylin Altunpa 6, Nisa Söylemez, Azra Tura, Berfin Baran

Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar, Anderson 8, Pouye 11, Meesseman 16, Zeynep Şevval Gül 3, Manolya Kurtulmuş 8, Olcay Çakır Turgut 5, Sıla Kaplan 3, Tuana Vural, Geiselsoder 18, Holingsvorth 4, Lacan 12

1. Periyot: 8-25

Devre: 32-56

3. Periyot: 46-75

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