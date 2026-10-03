CANLI: Turan Tovuz - Fenerbahçe

Fenerbahçe, milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tofiq Behramov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.
Sarı-lacivertlilerin hazırlık karşılaşması, TV100 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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(İLK YARI OYNANIYOR)
TURAN TOVUZ: 0
FENERBAHÇE: 0
11'LER
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Brown, Guendouzi, Levent, Efe Yılmaz, Kante, Asensio, Greenwood, Çağrı, Alaettin
Turan Tovuz: Kenyaykin, Hurtado, Miller, Hackman, Silva, Jankovic, Serrano, Beusnard, Marandici, Diogo Balau, Wadji
Sarı-lacivertlilerin hazırlık karşılaşması, TV100 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
CANLI TAKİP
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
(İLK YARI OYNANIYOR)
TURAN TOVUZ: 0
FENERBAHÇE: 0
11'LER
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Brown, Guendouzi, Levent, Efe Yılmaz, Kante, Asensio, Greenwood, Çağrı, Alaettin
Turan Tovuz: Kenyaykin, Hurtado, Miller, Hackman, Silva, Jankovic, Serrano, Beusnard, Marandici, Diogo Balau, Wadji