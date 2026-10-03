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CANLI: Turan Tovuz - Fenerbahçe

Fenerbahçe, milli arada Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşı karşıya geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 18:52
CANLI: Turan Tovuz - Fenerbahçe
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Fenerbahçe, milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tofiq Behramov Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

Sarı-lacivertlilerin hazırlık karşılaşması, TV100 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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(İLK YARI OYNANIYOR)

TURAN TOVUZ: 0

FENERBAHÇE: 0

11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Brown, Guendouzi, Levent, Efe Yılmaz, Kante, Asensio, Greenwood, Çağrı, Alaettin


Turan Tovuz: Kenyaykin, Hurtado, Miller, Hackman, Silva, Jankovic, Serrano, Beusnard, Marandici, Diogo Balau, Wadji

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