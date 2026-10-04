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İşte Vincenzo Montella'nın tazminatı!

2028'e kadar mukavelesi bulunan Vincenzo Montella yollar ayrılırsa üç maaşlık (aylık yaklaşık 183 bin euro) bir ödeme yapılacak. Montella ile eğer yollar ayrılırsa yaklaşık 550 bin euro gibi bir bedel ödenecek. İtalyan teknik adam ile ilgili karar salı günü verilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 09:34
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
İşte Vincenzo Montella'nın tazminatı!
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Türk futbolunun derdine bir de A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella eklendi. Her şeyin iyi güzel gittiği, hatta Türk yapmayı bile düşündüğümüz İtalyan teknik adamın son Belçika yenilgisi sonrasındaki sözleri keyifleri iyice kaçırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSTİFA DAVETİ!

A Ligi'nin üst düzey olmasına vurgu yapıp Türkiye'nin de bunu deneyimlemesi gerektiğini belirten İtalyan teknik adamın sürekli gelişimden, tecrübe kazanmaktan bahsetmesi ve "istifa" davetine karşı umursamaz tavrı eleştirildi.

KALMASI ZOR GÖRÜNÜYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2028'e kadar mukavelesi bulunan Vincenzo Montella ile ilgili kararını salı günü verecek. Ay yıldızlı ekibe ilkleri yaşatmasına rağmen son gelinen noktada kalma ihtimali az görünen İtalyan teknik adamın sözleşmesinde yazan tazminat maddesi ise sadece üç maaş.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, son yapılan iyileştirmeyle yıllık 2,2 milyon euro alan (aylık maaşı yaklaşık 183 bin euro'ya gelen) Montella ile eğer yollar ayrılırsa yaklaşık 550 bin euro gibi bir bedel ödenecek. 

 

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