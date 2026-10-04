Bugün
19:00
Kosova
Avusturya
Bugün
21:45
İrlanda
İsrail
Bugün
21:45
Portekiz
Norveç
Bugün
21:45
Galler
Danimarka
Bugün
21:45
Yunanistan
Almanya
Bugün
21:45
Hollanda
Sırbistan
Bugün
16:00
Azerbaycan
Litvanya
Bugün
19:00
Malta
Andora

Galatasaray'da kritik toplantı: Transfer mesajı!

Galatasaray'da milli arada Okan Buruk ile yönetim bir araya geldi. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden sağ beke transfer istedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 10:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kritik toplantı: Transfer mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da milli arada teknik direktör Okan Buruk ile yönetim bir araya geldi.

GÜNDEM DEĞERLENDİRİLDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in de katıldığı bu toplantıda gündem değerlendirildi. Galatasaraylı idareciler ve teknik direktör Okan Buruk, Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri, MHK'da yaşanan gündemi, hakem dosyasını, milli maçları masaya yatırdı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

SAĞ BEK TALEBİ

Galatasaray'da gerçekleşen bu zirvede transfer konusu da masaya yatırıldı. Okan Buruk, yönetimden sağ bek için takviye istedi.

Wilfried Singo'nun sık sakatlıkları nedeniyle bu bölgede Roland Sallai'ye forma veren Okan Buruk, yönetimden bu bölge için net bir isim talep etti.

KAAN VE BARIŞ ALPER VAR AMA...

Galatasaray'da Singo'nun sakatlığı nedeniyle sağ bekte Roland Sallai'ye alternatif olarak Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz bulunuyor. Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi listesinde olmadığı için Kaan Ayhan'a Devler Ligi'nde forma veremiyor. Hücum oyuncusu olan Barış Alper ise bu bölge için son çare olarak görülüyor.

Okan Buruk, bu nedenle yönetimden ara transfer döneminde sağ bek için net bir talepte bulundu.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.