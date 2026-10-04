Galatasaray'da kritik toplantı: Transfer mesajı!

Galatasaray'da milli arada teknik direktör Okan Buruk ile yönetim bir araya geldi.
GÜNDEM DEĞERLENDİRİLDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in de katıldığı bu toplantıda gündem değerlendirildi. Galatasaraylı idareciler ve teknik direktör Okan Buruk, Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri, MHK'da yaşanan gündemi, hakem dosyasını, milli maçları masaya yatırdı ve görüş alışverişinde bulunuldu.
SAĞ BEK TALEBİ
Galatasaray'da gerçekleşen bu zirvede transfer konusu da masaya yatırıldı. Okan Buruk, yönetimden sağ bek için takviye istedi.
Wilfried Singo'nun sık sakatlıkları nedeniyle bu bölgede Roland Sallai'ye forma veren Okan Buruk, yönetimden bu bölge için net bir isim talep etti.
KAAN VE BARIŞ ALPER VAR AMA...
Galatasaray'da Singo'nun sakatlığı nedeniyle sağ bekte Roland Sallai'ye alternatif olarak Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz bulunuyor. Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi listesinde olmadığı için Kaan Ayhan'a Devler Ligi'nde forma veremiyor. Hücum oyuncusu olan Barış Alper ise bu bölge için son çare olarak görülüyor.
Okan Buruk, bu nedenle yönetimden ara transfer döneminde sağ bek için net bir talepte bulundu.
GÜNDEM DEĞERLENDİRİLDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in de katıldığı bu toplantıda gündem değerlendirildi. Galatasaraylı idareciler ve teknik direktör Okan Buruk, Türk futbolunda yaşanan son gelişmeleri, MHK'da yaşanan gündemi, hakem dosyasını, milli maçları masaya yatırdı ve görüş alışverişinde bulunuldu.
SAĞ BEK TALEBİ
Galatasaray'da gerçekleşen bu zirvede transfer konusu da masaya yatırıldı. Okan Buruk, yönetimden sağ bek için takviye istedi.
Wilfried Singo'nun sık sakatlıkları nedeniyle bu bölgede Roland Sallai'ye forma veren Okan Buruk, yönetimden bu bölge için net bir isim talep etti.
KAAN VE BARIŞ ALPER VAR AMA...
Galatasaray'da Singo'nun sakatlığı nedeniyle sağ bekte Roland Sallai'ye alternatif olarak Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz bulunuyor. Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi listesinde olmadığı için Kaan Ayhan'a Devler Ligi'nde forma veremiyor. Hücum oyuncusu olan Barış Alper ise bu bölge için son çare olarak görülüyor.
Okan Buruk, bu nedenle yönetimden ara transfer döneminde sağ bek için net bir talepte bulundu.