7 gole rağmen: 'Takımın en iyisi Livakovic!'

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında konuk olduğu Hırvatistan'a tarihi bir hezimet yaşattı. HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanan maç misafir ekibin 7-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan Milli Takımı'na karşı İngilizlere galibiyeti getiren goller Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers'tan geldi.
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic'in, kalesinde 7 gol görse de Hırvat basını tarafından "Takımın en iyisi" olarak gösterilmesi Hırvatistan açısından daha farklı bir yenilginin kapısından dönüldüğü şeklinde yorumlandı.
SPEHAR: "LIVAKOVIC 12 GOLDEN SADECE 1'İNDE ELEŞTİRİLEBİLİR"
Kısa bir dönem Galatasaray forması da giyen Hırvatistan Milli Takımı'nın eski futbolcusu Robert Spehar, Sportske Novosti için yaptığı maç analizinde Luka Vuskovic, Josip Stanisic, Josko Gvardiol ve Ivan Perisic gibi futbolcuları eleştirirken, Livakovic'i ise ayrı bir yere koydu. Hırvatistan'ın 3 maçta 12 gol yediğini hatırlatan Spehar "Bu gollerden sadece birinde, Yamal'ın attığı ilk golde Livakovic eleştirilebilir. Rakiplerimiz kalemize yürüyerek geliyor, bu korkunç." ifadelerini kullandı.
NENAD BJELICA: "LIVAKOVIC EN İYİ OYUNCUMUZDU"
Hırvat eldivene bir destek de Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'dan geldi. Tportal'a konuşan 55 yaşındaki teknik adam, "Kalesinde yedi gol görmesine rağmen Livakovic sahadaki en iyi oyuncumuzdu; bu durum, performansımız ve sahadaki görüntümüz hakkında çok şey anlatıyor. Ne yazık ki, uzun süre unutamayacağımız bir yenilgi aldık." dedi.
"SAVUNMA HATTI, LIVAKOVIC'İN AZILI DÜŞMANI GİBİ"
31 yaşındaki eldiven için bir başka çarpıcı tespit ise Hırvat spor portalı Germanijak'tan geldi. 7-0'lık hezimetin ardından tek tek futbolcuların değerlendirildiği haberde, Livakovic'in adeta bile bile kurtların önüne atıldığı vurgulandı ve şu yorum yapıldı:
"Gordon'un üç girişimini savuşturdu; ancak Kane ve Bellingham durdurulamaz bir performans sergiliyordu. Derken Gordon da golünü attı. Livakovic'in kalesinde yedi gol görmesine rağmen yine de sahanın en iyisi (ya da daha doğrusu, en az kötü olanı) olması, nasıl bir maça tanıklık ettiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Savunma hattının ona destek olması gerekirdi; oysa İngiltere karşısında tıpkı en azılı düşmanları gibi davrandılar; sanki onu bile bile kurtların önüne atıyorlardı."
Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic'in, kalesinde 7 gol görse de Hırvat basını tarafından "Takımın en iyisi" olarak gösterilmesi Hırvatistan açısından daha farklı bir yenilginin kapısından dönüldüğü şeklinde yorumlandı.
SPEHAR: "LIVAKOVIC 12 GOLDEN SADECE 1'İNDE ELEŞTİRİLEBİLİR"
Kısa bir dönem Galatasaray forması da giyen Hırvatistan Milli Takımı'nın eski futbolcusu Robert Spehar, Sportske Novosti için yaptığı maç analizinde Luka Vuskovic, Josip Stanisic, Josko Gvardiol ve Ivan Perisic gibi futbolcuları eleştirirken, Livakovic'i ise ayrı bir yere koydu. Hırvatistan'ın 3 maçta 12 gol yediğini hatırlatan Spehar "Bu gollerden sadece birinde, Yamal'ın attığı ilk golde Livakovic eleştirilebilir. Rakiplerimiz kalemize yürüyerek geliyor, bu korkunç." ifadelerini kullandı.
NENAD BJELICA: "LIVAKOVIC EN İYİ OYUNCUMUZDU"
Hırvat eldivene bir destek de Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'dan geldi. Tportal'a konuşan 55 yaşındaki teknik adam, "Kalesinde yedi gol görmesine rağmen Livakovic sahadaki en iyi oyuncumuzdu; bu durum, performansımız ve sahadaki görüntümüz hakkında çok şey anlatıyor. Ne yazık ki, uzun süre unutamayacağımız bir yenilgi aldık." dedi.
"SAVUNMA HATTI, LIVAKOVIC'İN AZILI DÜŞMANI GİBİ"
31 yaşındaki eldiven için bir başka çarpıcı tespit ise Hırvat spor portalı Germanijak'tan geldi. 7-0'lık hezimetin ardından tek tek futbolcuların değerlendirildiği haberde, Livakovic'in adeta bile bile kurtların önüne atıldığı vurgulandı ve şu yorum yapıldı:
"Gordon'un üç girişimini savuşturdu; ancak Kane ve Bellingham durdurulamaz bir performans sergiliyordu. Derken Gordon da golünü attı. Livakovic'in kalesinde yedi gol görmesine rağmen yine de sahanın en iyisi (ya da daha doğrusu, en az kötü olanı) olması, nasıl bir maça tanıklık ettiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Savunma hattının ona destek olması gerekirdi; oysa İngiltere karşısında tıpkı en azılı düşmanları gibi davrandılar; sanki onu bile bile kurtların önüne atıyorlardı."